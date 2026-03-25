Familiares de la tragedia en Ruta 20 piden mejoras en la seguridad vial: "Esto es por las víctimas de accidentes de tránsito"

Tras la tragedia en Ruta 20 que terminó con la vida de una familia entera, Gerardo Pont, padre de una de las damnificadas, se reunió con la intendenta Romina Rosas para solicitarle mejoras en la seguridad vial del departamento y la gestión para la construcción de una autovía o ampliación del camino que conecta Caucete con la ciudad de San Juan. Para esto harán una juntada de firmas y las elevarán al Gobernador, para que haga las diligencias correspondientes. También estuvieron presentes en el encuentro miembros de la organización social Familias del Dolor y autoridades municipales.

Gerardo Pont, padre de Valeria, mantuvo una reunión con la mandataria comunal para pedirle que gestione la construcción de una autovía en la mencionada ruta. Pont, quien reside en España, puso como ejemplo las autopistas de ese país, las cuales permiten a los ciudadanos contar con una infraestructura segura desde hace tiempo. "Conversamos sobre el hecho de que vivo en España hace 20 años. Vemos un tráfico muy diferente al de acá; me gustaría que fuese algo como allá, con otras precauciones. Necesitamos que se haga una autovía o un ensanchamiento de la Ruta 20. El que viajó a Europa sabe cómo es, con doble vía de ida y vuelta", expresó Gerardo, quien perdió en el siniestro a su hija y nieta, a quien no llegó a conocer.

Gerardo Pont (1)

“Esto es por las víctimas de accidentes de tránsito, por los siniestros en la Ruta 20 que no son pocos. No es sólo por Valeria y mi familia; es para todos los cauceteros", continuó.

De este modo, Pont confirmó que realizarán un petitorio para juntar firmas y elevar una nota con apoyo ciudadano al Gobernador. El objetivo es que se tomen cartas en el asunto y se avance en obras para optimizar la Ruta 20, principalmente convirtiéndola en una autopista. Para esto, el padre de la damnificada indicó que aprovecharán la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que convoca a miles de personas, para solicitarles que firmen el documento.

Gerardo Pont (3)

Por su parte, la intendenta Rosas aseguró que desde el municipio han realizado trámites ante el Gobierno provincial y Vialidad Nacional para que el camino se transforme en autovía. Desde la comuna se comprometieron a llevar a cabo gestiones ante la Provincia para requerir la intensificación de operativos policiales a lo largo de la Ruta 20 y emprender campañas de concientización vial dirigidas a los vecinos, con el fin de evitar nuevas tragedias en el mencionado trayecto. "La vida de nuestros hijos valen mucho y una autovía no vale nada", finalizó.