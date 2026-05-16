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En San Juan

Por las inclemencias climáticas, suspenden la Peregrinación de Niños

El evento había sido programado para este sábado, cuando estaba previsto que se partiera desde la Catedral hacia el Santuario de Fátima, en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El intenso frío que afecta a San Juan obligó a suspender una de las manifestaciones religiosas más tradicionales de la provincia. La organización de la 41ª Peregrinación de Familias al Santuario de Nuestra Señora de Fátima confirmó este sábado que la caminata prevista para la jornada no se realizará debido al pronóstico climático adverso.

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La determinación fue comunicada oficialmente por los responsables del evento, quienes señalaron que las bajas temperaturas, las ráfagas de viento y la posibilidad de precipitaciones hacían imposible garantizar el normal desarrollo de la convocatoria, especialmente por la participación de niños y familias enteras.

Si bien quedó cancelada la peregrinación, las actividades religiosas no fueron suspendidas por completo. Desde la organización ratificaron que la misa prevista para las 17 continuará según lo programado y se celebrará en el interior de la Parroquia de Fátima, abierta a todos los fieles que deseen asistir.

Además, la comunidad católica fue convocada a mantener el espíritu de la jornada desde los hogares, acompañando con el rezo del Santo Rosario y oraciones por la paz mundial. Incluso se alentó a quienes no puedan acercarse al templo a sumarse de manera virtual.

La edición de este año llevaba como consigna “Caminamos con María, sembrando paz con alegría”, lema que finalmente deberá vivirse puertas adentro debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la provincia.

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