San Juan se llena de cultura: llega la Semana de los Museos con actividades gratis

San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta cultural. Con una agenda cargada de actividades, exposiciones y experiencias, la Semana de los Museos 2026 invita a toda la comunidad a redescubrir la historia, el arte y la identidad sanjuanina.

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Este año, la propuesta tendrá una particularidad: se extenderá durante dos semanas , desde el lunes 18 hasta el 30 de mayo , en adhesión al Día Internacional de los Museos.

Una invitación a recorrer y descubrir

Organizada a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la iniciativa reúne a más de 30 instituciones culturales entre museos provinciales, privados, espacios de la Universidad Nacional de San Juan, centros culturales y galerías de arte.

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La propuesta busca poner en valor el rol de los museos en la sociedad, promoviendo el diálogo, la inclusión, el entendimiento y la construcción de comunidad.

Una muestra que invita a reflexionar

Entre las actividades destacadas, el coordinador del Museo Histórico Nacif Weiss de la Universidad Católica de Cuyo y columnista de Tiempo de San Juan, Dr. Hernán Videla, participó del lanzamiento oficial de la Semana de los Museos de San Juan, actividad organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. presentará la muestra: “Hablar / Escuchar. Formas de comunicación y vida social a través del tiempo”

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Se inaugura el martes 19 de mayo a las 9 hs, en la galería oeste de Casa España (Rivadavia entre Mendoza y General Acha, Capital). La exposición propone un recorrido por la evolución de las formas de comunicación a lo largo de la historia, desde registros simbólicos hasta dispositivos del siglo XX.

Habrá una variada colección de objetos históricos como:

radios

teléfonos

máquinas de escribir

cámaras fotográficas

documentos históricos

Organizada en cinco núcleos temáticos, la muestra invita a reflexionar sobre cómo las sociedades construyen vínculos, comparten ideas y generan experiencias a través de la palabra, la imagen y el sonido. También contará con un aporte a la exposición del fondo documental de Tiempo de San Juan con el ejemplar de un Mapa de la Provincia de San Juan, del Dpto. Gral. De Obras Públicas/ Sección Irrigación, que se entregaba obsequio a lectores del Diario Independiente de la mañana “La Acción” con fecha del 24 de agosto de 1937, donación del Sr. Alberto Luis Sánchez para este medio.

Una experiencia para todos

La Semana de los Museos se presenta como una oportunidad ideal para salir de la rutina. recorrer espacios culturales, aprender y disfrutar en familia.

Con propuestas para todas las edades, la invitación está abierta a vecinos, estudiantes, turistas y amantes de la cultura.

En esta edición participan las siguientes instituciones: