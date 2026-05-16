La bebida asiática viral de TikTok desembarcó en San Juan: el furor del Bubble Tea

El Bubble Tea o té de burbujas es furor en TikTok y, por primera vez, desembarcó en San Juan de la mano de la Expo Anime. El evento que reúne expositores de todo el país cuenta con la presencia de emprendedores cordobeses que trajeron "Apapacho", un negocio gastronómico de su provincia que se especializa en Bubble Tea.

"Es una bebida asiática que tiene perlitas de tapioca, entonces vos vas tomando y por un sorbete que es mucho más ancho que los normales, te pasan las bolitas que tienen una textura de gomita", explicó Lali, una de las propietarias, a Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.03

"Apapacho" nació hace cinco años en Córdoba pero otro de sus propietarios, Daniel, es sanjuanino, así que cuando se enteararon que estaba la Expo Anime en el Conte Grand decidieron traer su Bubble Tea y la respuesta del público fue inmediata. Es que por primera vez pudieron probar en San Juan la bebida viral de TikTok que también se consigue en el Barrio Chino en Buenos Aires pero no tiene locales que la vendan en la provincia. Las famosas bolitas, son de tapioca y las cocinan Lali, Daniel y Celeste para luego ponerlas en cada uno de los tragos.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.04

"Nosotros además aportamos algo temático. Tenemos, por ejemplo, un Bubble Tea de Anya de Spy × Family entonces la bebida es rosa y el sorbete lleva los cuernitos de Anya. Vos te llevás toda una experiencia más allá del vaso", aseguró Lali,

Así, cada Bubble Tea que venden los chicos de Apapacho tiene temáticas distintas como el de Batman que es oscuro y tiene Nutella, o el de Hello Kitty que trae un separador de regalo o el de BTS de color lila y que viene con una fotocard.

Los precios varían y van desde los 8 mil para los clásicos hasta los 10 mil para los que son temáticos. Además, para los mayores de 18 hay un Bubble Tea con Baileys con dulce de leche.

Si querés probar la bebida viral de TikTok podés hacerlo este sábado 16 de mayo de 14 a 21 o el domingo 17 de 14 a 20 en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Si querés probar la bebida viral de TikTok podés hacerlo este sábado 16 de mayo de 14 a 21 o el domingo 17 de 14 a 20 en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand.