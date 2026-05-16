sábado 16 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expo Anime

La bebida asiática viral de TikTok desembarcó en San Juan: el furor del Bubble Tea

La bebida de origen taiwanés sólo se podía probar en el Barrio Chino, en Buenos Aires. De la mano de un emprendimiento cordobés estarán todo el fin de semana en el Centro Cultural Amadeo Contegrand por la Expo Animé. Mirá de qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.05
WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.04
WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.03 (1)
WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.03

El Bubble Tea o té de burbujas es furor en TikTok y, por primera vez, desembarcó en San Juan de la mano de la Expo Anime. El evento que reúne expositores de todo el país cuenta con la presencia de emprendedores cordobeses que trajeron "Apapacho", un negocio gastronómico de su provincia que se especializa en Bubble Tea.

Lee además
por las inclemencias climaticas, suspenden la peregrinacion de ninos
En San Juan

Por las inclemencias climáticas, suspenden la Peregrinación de Niños
por el fuerte temporal, tambien cerraron el paso de agua negra
Ministerio de Gobierno

Por el fuerte temporal, también cerraron el Paso de Agua Negra
WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.03 (2)

"Es una bebida asiática que tiene perlitas de tapioca, entonces vos vas tomando y por un sorbete que es mucho más ancho que los normales, te pasan las bolitas que tienen una textura de gomita", explicó Lali, una de las propietarias, a Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.03

"Apapacho" nació hace cinco años en Córdoba pero otro de sus propietarios, Daniel, es sanjuanino, así que cuando se enteararon que estaba la Expo Anime en el Conte Grand decidieron traer su Bubble Tea y la respuesta del público fue inmediata. Es que por primera vez pudieron probar en San Juan la bebida viral de TikTok que también se consigue en el Barrio Chino en Buenos Aires pero no tiene locales que la vendan en la provincia. Las famosas bolitas, son de tapioca y las cocinan Lali, Daniel y Celeste para luego ponerlas en cada uno de los tragos.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.04

"Nosotros además aportamos algo temático. Tenemos, por ejemplo, un Bubble Tea de Anya de Spy × Family entonces la bebida es rosa y el sorbete lleva los cuernitos de Anya. Vos te llevás toda una experiencia más allá del vaso", aseguró Lali,

Así, cada Bubble Tea que venden los chicos de Apapacho tiene temáticas distintas como el de Batman que es oscuro y tiene Nutella, o el de Hello Kitty que trae un separador de regalo o el de BTS de color lila y que viene con una fotocard.

Los precios varían y van desde los 8 mil para los clásicos hasta los 10 mil para los que son temáticos. Además, para los mayores de 18 hay un Bubble Tea con Baileys con dulce de leche.

Si querés probar la bebida viral de TikTok podés hacerlo este sábado 16 de mayo de 14 a 21 o el domingo 17 de 14 a 20 en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Si querés probar la bebida viral de TikTok podés hacerlo este sábado 16 de mayo de 14 a 21 o el domingo 17 de 14 a 20 en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 16.08.04

Seguí leyendo

Preparate, se viene el día más frío del año en San Juan

Beltrán Briones recomendó vivir en San Juan: "Muy redituable"

El Tinder de perros sanjuanino: "Macho ideal para perras altas"

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó

Más de 400 docentes cobrarán este sábado en San Juan

Conmoción en Valle Fértil por el brutal asesinato de una perra que había parido hacía poco

En un colegio de Pocito juntan dinero para que su compañero vaya a Bariloche

Teatro, música y más: la agenda cultural del finde en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por el fuerte temporal, tambien cerraron el paso de agua negra
Ministerio de Gobierno

Por el fuerte temporal, también cerraron el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor
De terror

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional
Desamparados-Colón

De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas
Alivio

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas

Preparate, se viene el día más frío del año en San Juan
El clima

Preparate, se viene el día más frío del año en San Juan

Los dueños de la energía que vende San Juan
Informe especial

Los dueños de la energía que vende San Juan

Te Puede Interesar

El impacto económico de las figuritas del Mundial en San Juan: cuántos sobres se venden por día y hasta cuándo durará la fiebre por llenar el álbum
Una pasión sin límites

El impacto económico de las figuritas del Mundial en San Juan: cuántos sobres se venden por día y hasta cuándo durará "la fiebre" por llenar el álbum

Por David Cortez Vega
Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Construir una casa en un barrio privado de San Juan puede costar hasta casi $700.000.000: los costos y la gran diferencia con un índice nacional

La bebida asiática viral de TikTok desembarcó en San Juan: el furor del Bubble Tea
Expo Anime

La bebida asiática viral de TikTok desembarcó en San Juan: el furor del Bubble Tea

Desamparados y Colón se juegan el boleto al Regional en una final a todo o nada
Fútbol local

Desamparados y Colón se juegan el boleto al Regional en una final a todo o nada

Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, detalló cómo será la estrategia para conseguir los USD 4.000 millones que demandará la construcción de la futura mina de cobre en Calingasta.
Cobre sanjuanino

El proyecto Los Azules pisa el acelerador: su CEO explica cómo es la estrategia para financiar la mina en Calingasta