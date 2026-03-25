Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

El hockey sobre patines sanjuanino sumó un nuevo capítulo de orgullo fuera del país. El equipo Glober se consagró campeón del 3° Campeonato Internacional de Hockey sobre Patines 2026, disputado los días 19, 20 y 21 de febrero en Chile.

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El torneo, organizado por Cobresal, se desarrolló en la cancha de Kellun, en Concón, Viña del Mar, y reunió a equipos de Santiago, Viña del Mar y Argentina. En ese escenario competitivo, el conjunto sanjuanino mostró un gran nivel y logró destacarse entre los participantes.

En la final, Glober fue contundente y venció 4 a 1 a San Miguel de Chile, coronando una actuación sólida a lo largo del certamen y alcanzando el título internacional.

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El plantel campeón estuvo integrado por Alejandro Amalla en el arco, y los jugadores Osvaldo Díaz, Ramiro Prado, Fabián Fuentes, Fernando Fuentes, Daniel Artero, Carlos Storniolo, Matías Cabrera y Daniel Díaz.

Con este logro, Glober no solo festejó un título, sino que también reafirmó el protagonismo de San Juan en el hockey sobre patines, una disciplina donde la provincia sigue marcando el camino.