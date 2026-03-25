miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

El plantel local se quedó con el 3° Campeonato Internacional de Hockey sobre Patines Máster tras vencer 4 a 1 a San Miguel y dejar en lo más alto el nombre de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-25 at 11.20.04
WhatsApp Image 2026-03-25 at 11.20.04 (1)
WhatsApp Image 2026-03-25 at 11.20.03 (1)
WhatsApp Image 2026-03-25 at 11.20.03

El hockey sobre patines sanjuanino sumó un nuevo capítulo de orgullo fuera del país. El equipo Glober se consagró campeón del 3° Campeonato Internacional de Hockey sobre Patines 2026, disputado los días 19, 20 y 21 de febrero en Chile.

Lee además
fuerte operativo en desamparados: mas policias, tribuna segura y prohibicion total de banderas e instrumentos
Fútbol local

Fuerte operativo en Desamparados: más policías, Tribuna Segura y prohibición total de banderas e instrumentos
atencion millonarios: el debut de river en la copa sudamericana cambio de dia
Agenda

Atención millonarios: el debut de River en la Copa Sudamericana cambió de día

El torneo, organizado por Cobresal, se desarrolló en la cancha de Kellun, en Concón, Viña del Mar, y reunió a equipos de Santiago, Viña del Mar y Argentina. En ese escenario competitivo, el conjunto sanjuanino mostró un gran nivel y logró destacarse entre los participantes.

En la final, Glober fue contundente y venció 4 a 1 a San Miguel de Chile, coronando una actuación sólida a lo largo del certamen y alcanzando el título internacional.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 11.20.03

El plantel campeón estuvo integrado por Alejandro Amalla en el arco, y los jugadores Osvaldo Díaz, Ramiro Prado, Fabián Fuentes, Fernando Fuentes, Daniel Artero, Carlos Storniolo, Matías Cabrera y Daniel Díaz.

Con este logro, Glober no solo festejó un título, sino que también reafirmó el protagonismo de San Juan en el hockey sobre patines, una disciplina donde la provincia sigue marcando el camino.

Seguí leyendo

Con un pasillo de bicicletas y en medio de un profundo dolor: la emotiva despedida a Rodrigo "Potro" Silva, exciclista del SEP

Uno que volvió tranqui: UPCN eliminó a Monteros y se metió en la final de la Liga Argentina

La Selección argentina tuvo su primer entrenamiento antes de los amistosos

Hincha herido de bala: Sportivo Desaparados será el primer club sanjuanino en implementar Tribuna Segura

Luis Ardente, en exclusiva: los nueve años en San Juan, la pérdida de su padre en pleno ascenso y el secreto detrás de su silenciosa salida de San Martín

Francisco Álvarez ganó el clásico a Platense y hubo ¿teléfono para Scaloni?

Nueva Caledonia, por el sueño mundialista: un viaje de 11.000 mil kilómetros, en ojotas y un plantel humilde

"¿Cómo me van a bajar si soy dueño de esta liga?: el posteo del puntero Desamparados para mostrar su exigente entrenamiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fuerte operativo en desamparados: mas policias, tribuna segura y prohibicion total de banderas e instrumentos
Fútbol local

Fuerte operativo en Desamparados: más policías, Tribuna Segura y prohibición total de banderas e instrumentos

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

Brutal ataque de motochorros a una mujer en Rawson: le dieron una patada para robarle
Flagrancia

Brutal ataque de motochorros a una mujer en Rawson: le dieron una patada para robarle

Cómo trabaja la UNSJ en el histórico pozo negro hallado en las obras en una plaza capitalina video
Tras la nota de Tiempo

Cómo trabaja la UNSJ en el histórico pozo negro hallado en las obras en una plaza capitalina

Barrio Los Andes, en Chimbas
En Chimbas

Le disparó a su hermano en la cara y dijo que lo confundió con un ladrón

Te Puede Interesar

Qué pasó con el puma que fue observado recorriendo la Quebrada de Zonda el fin de semana pasado.
Ambiente

Búsqueda del puma que deambulaba en la Quebrada de Zonda: el resultado y la hipótesis de un especialista

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan generó más de $840 millones en turismo durante el fin de semana largo
Recaudación

San Juan generó más de $840 millones en turismo durante el fin de semana largo

Fuerte operativo en Desamparados: más policías, Tribuna Segura y prohibición total de banderas e instrumentos
Fútbol local

Fuerte operativo en Desamparados: más policías, Tribuna Segura y prohibición total de banderas e instrumentos

Operativo policial del finde XXL en San Juan: más de 600 detenidos, con el alcohol y arrebatos de protagonistas
Balance

Operativo policial del finde XXL en San Juan: más de 600 detenidos, con el alcohol y arrebatos de protagonistas

Miriam Fernández, criada por apropiadores. video
En el spot de Milei

La hija de un sanjuanino desaparecido defendió a sus apropiadores: "Les guste o no, siempre serán mis padres"