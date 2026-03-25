Repechajes para el Mundial 2026: cuándo, y quiénes los juegan

Comienza la etapa final de las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y esta nueva doble fecha FIFA de marzo será clave para ir definiendo parte de las seis selecciones que restan clasificar para la fase de grupos.

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De esas seis selecciones que acabarán clasificando a la máxima cita del fútbol, cuatro pertenecen a Europa y las otras dos restantes son selecciones de diferentes latitudes que también pugnan por un lugar en el Mundial.

Eliminatorias de Europa: se definen las semifinales

Este jueves 26 de marzo tendrán lugar ocho encuentros a partido único entre 16 selecciones. Es decir, que se conocerán los ocho finalistas y ocho selecciones ya quedarán eliminadas de toda chance de avanzar en sus ambiciones por llegar al Mundial.

Los cruces directos a partido único y eliminatorio son los siguientes:

Italia vs. Irlanda del Norte

vs. Gales vs. Bosnia y Herzegovina

vs. Ucrania vs. Suecia

vs. Polonia vs. Albania

vs. Turquía vs. Rumania

vs. Eslovaquia vs. Kosovo

vs. Dinamarca vs. Macedonia del Norte

vs. República Checa vs. República de Irlanda

Todos los partidos se disputarán a las 16.00 h (hora argentina) salvo el de Turquía vs. Rumania, que está programado para las 14.00 (hora argentina).

Los ocho ganadores de estos cruces se enfrentarán también en duelos directos de play-off y los cuatro vencedores que surjan de allí clasificarán de forma directa al Mundial 2026.

Resto del mundo: el repechaje

La doble fecha FIFA de marzo también tendrá otros duelos aparte de los europeos. Se define el repechaje del resto del mundo, en donde seis selecciones pelean por dos puestos.

En primera instancia, también este jueves 26 de marzo se verán las caras a partido único y eliminatorio Bolivia vs. Surinam, a partir de las 19.00 (hora argentina).

También tendrá lugar el duelo a partido único entre Jamaica vs. Nueva Caledonia, el viernes a las 00.00 (hora argentina).

Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán contra dos selecciones que esperan por ellos. El ganador de Bolivia vs. Surinam enfrentará a Irak en la final. Y el vencedor de Jamaica vs. Nueva Caledonia tendrá que verse mano a mano con la República Democrática del Congo.

Los que ganen estos últimos dos partidos clasificarán al Mundial, confeccionando así las seis naciones restantes que faltan para completar las 38 selecciones de esta edición de la cita del fútbol internacional más importante.