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En juicio

Piden 13 años de prisión para un sujeto que abusó de un niño que era su vecino

Este miércoles comenzó el debate contra J.A, un hombre que está sospechado de haber agredido sexualmente a un menor en múltiples ocasiones. Para el Ministerio Público, debe ir tras las rejas y un tribunal será el que tome la decisión.

Por Luz Ochoa
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Un grave caso se debate en la justicia sanjuanina y tiene a un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años, a quien habría sometido en varias ocasiones. Por eso, fue denunciado ante la UFI ANIVI que lo investigó y lo llevó a juicio, bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple reiterado.

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Acorde se conoció este miércoles, cuando comenzó el debate en la sala 5 de Tribunales, el sujeto en la mira era vecino de la presunta víctima y se aprovechó de la cercanía con el menor para perpetrar los repulsivos actos. Los mismos no fueron sostenidos en el tiempo, pues más bien resultaron esporádicos.

Lo cierto es que para el fiscal Mariano Juárez Prieto, al igual que para su ayudante fiscal Agustina Cerdera, hay elementos de pruebas suficientes para considerar que J.A fue autor del delito que se debate en el proceso que preside el tribunal integrado por los jueces Gloria Verónica Chicón, Pablo Leonardo León y Diego Sánz.

Al imputado, cuya identidad e imagen no se puede difundir por orden de la jueza Chicón, que aludió a preservar al menor en cuestión, lo defiende Leonel García, quien intentará plantear la absolución o bien el menor impacto para su representado.

En el arranque del juicio, el representante del Ministerio Público presentó la acusación como así también su pretensión punitiva. Uno de los testigos, que debía declarar, postergó su participación para el jueves cuando el proceso tenga su continuidad. Está previsto que se realicen audiencias hasta el martes de la semana próxima.

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