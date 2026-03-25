miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Piden oraciones por el músico sanjuanino Emi Voiro

El artista volvió a ser intervenido y su entorno pidió acompañamiento en medio de un cuadro que genera preocupación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emi Voiro en el canal de Tiempo Streaming, hace un tiempo atrás.&nbsp;

Emi Voiro en el canal de Tiempo Streaming, hace un tiempo atrás. 

El músico sanjuanino Emi Voiro atraviesa un momento delicado de salud tras una operación que se complicó en las últimas horas. Según informaron desde su entorno, la intervención había salido bien en un primer momento, pero su cuadro comenzó a agravarse a raíz de una infección.

Lee además
miercoles y jueves de consenso en el senado: comisiones con fuerte presencia libertaria, y un sanjuanino como autoridad
Congreso

Miércoles y jueves de consenso en el Senado: Comisiones con fuerte presencia libertaria, y un sanjuanino como autoridad
el sanjuanino que llego a olga e hizo tentar a paula chaves por su particular apellido
Video

El sanjuanino que llegó a Olga e hizo tentar a Paula Chaves por su particular apellido

Este miércoles, el artista debió volver a ingresar al quirófano para tratar esa complicación. La nueva intervención tuvo como objetivo controlar el foco infeccioso. Por el momento, su estado es reservado y permanece bajo seguimiento médico.

No es la primera vez que el sanjuanino enfrenta una situación crítica de salud. En 2023, sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando se dirigía a un ensayo de la Fiesta Nacional del Sol. El hecho ocurrió el 30 de enero, en la intersección de calle Manuel Zavalla y Los Tilos, en Rivadavia, donde chocó contra una camioneta.

Producto del impacto, Emi sufrió múltiples quebraduras en la pierna izquierda y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Guillermo Rawson.

En estas horas, familiares y allegados difundieron un pedido de oraciones y acompañamiento para atravesar este difícil momento.

image
Temas
Seguí leyendo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Gobierno encabezó un emotivo acto en la ex-Legislatura a 50 años del golpe militar

Recibió el alta el sanjuanino que tuvo un problema de salud en Uruguay e hizo un pedido: "Dejen de enviar dinero"

Orrego recibió a la embajadora de Australia quien destacó el potencial de cooperación minera

Destrozos en la Difunta Correa, apenas inauguradas las históricas obras: pondrán cámaras antivándalos

Quejas de sanjuaninos por maniobras peligrosas y ruidos molestos de motoqueros en el Dique de Ullum

Búsqueda del puma que deambulaba en la Quebrada de Zonda: el resultado y la hipótesis de un especialista

Cande Mallea: simpatía, talento y sensibilidad al servicio de la música

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasó con el puma que fue observado recorriendo la Quebrada de Zonda el fin de semana pasado.
Ambiente

Búsqueda del puma que deambulaba en la Quebrada de Zonda: el resultado y la hipótesis de un especialista

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

Imagen ilustrativa.   
Investigación

Quién es el sujeto que le disparó en la cara a su hermano en Chimbas porque creyó que era un ladrón

Miriam Fernández, criada por apropiadores. video
En el spot de Milei

La hija de un sanjuanino desaparecido defendió a sus apropiadores: "Les guste o no, siempre serán mis padres"

Después del fuerte viento Sur, se espera una mejora del tiempo este miércoles en San Juan.
Pronóstico

Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este miércoles en San Juan

Te Puede Interesar

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Por Redacción Tiempo de San Juan
El temblor político del 85: el detrás de escena que movilizó la reforma constitucional sanjuanina
La Historia Extraoficial

El temblor político del 85': el detrás de escena que movilizó la reforma constitucional sanjuanina

El corte en la zona de Laguna Brava impidió el paso de camiones y personal hacia el campamento minero Vicuña. (Fotos: Minería y Desarrollo).
Un corte de 12 horas

Tensión y la ruta a Vicuña cortada: el trasfondo del conflicto minero en La Rioja

Desamparados, pionero e histórico: estrenó Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino
El primero

Desamparados, pionero e histórico: estrenó Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino

Una confusión y un baleado en Chimbas: pudo ser como la tragedia que sacudió a Córdoba
Antecedente

Una "confusión" y un baleado en Chimbas: pudo ser como la tragedia que sacudió a Córdoba