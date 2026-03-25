Piden oraciones por el músico sanjuanino Emi Voiro

El músico sanjuanino Emi Voiro atraviesa un momento delicado de salud tras una operación que se complicó en las últimas horas. Según informaron desde su entorno, la intervención había salido bien en un primer momento, pero su cuadro comenzó a agravarse a raíz de una infección.

Video El sanjuanino que llegó a Olga e hizo tentar a Paula Chaves por su particular apellido

Congreso Miércoles y jueves de consenso en el Senado: Comisiones con fuerte presencia libertaria, y un sanjuanino como autoridad

Este miércoles, el artista debió volver a ingresar al quirófano para tratar esa complicación. La nueva intervención tuvo como objetivo controlar el foco infeccioso. Por el momento, su estado es reservado y permanece bajo seguimiento médico.

No es la primera vez que el sanjuanino enfrenta una situación crítica de salud. En 2023, sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando se dirigía a un ensayo de la Fiesta Nacional del Sol. El hecho ocurrió el 30 de enero, en la intersección de calle Manuel Zavalla y Los Tilos, en Rivadavia, donde chocó contra una camioneta.

Producto del impacto, Emi sufrió múltiples quebraduras en la pierna izquierda y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Guillermo Rawson.

En estas horas, familiares y allegados difundieron un pedido de oraciones y acompañamiento para atravesar este difícil momento.