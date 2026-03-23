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Tristeza

La "Abuela Lalala" murió en la previa del Mundial 2026

Cristina Mariscotti falleció a los 79 años. Su figura se hizo conocida y causó ternura en todo el país durante la anterior cita mundialista disputada en Qatar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Murió la Abuela Lalala en la previa del Mundial 2026.

Murió la "Abuela Lalala" en la previa del Mundial 2026.

A meses del inicio del próximo Mundial, falleció Cristina Mariscotti, más conocida como la “Abuela Lalala”, a los 79 años. Su figura descolló en la anterior cita mundialista disputada en Qatar al reunir a gran parte de los vecinos del barrio porteño de Liniers en las intersecciones de Caaguazú y Andalgalá, donde ella vivía y demostraba su pasión inquebrantable por la selección argentina.

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Según consignó el medio Liniers Cosas de Barrio, Mariscotti sufrió una insuficiencia cardíaca a principios del mes de marzo, por lo que fue derivada al Hospital Santojanni donde falleció. Al pasar los días, la familia, que al principio prefirió la privacidad, comunicó la noticia a los vecinos más cercanos y generó una fuerte consternación.

Su historia se hizo viral en 2022 cuando, por aquel entonces, un grupo de hinchas de la Selección Argentina detectó que la abuela salía a la calle con la Bandera a celebrar cada partido de La Scaloneta. A partir de ese fanatismo, estas personas, conocidas como “Los pibes de Luro”, crearon el hit “Abuela Lalala” para alentar a Mariscotti, quien se convirtió en cábala y sumó su granito de arena para la conquista de la Copa del Mundo.

Embed - El gran festejó de la Abuela Lalala en Argentina en todos las instancias del mundial de Qatar 2022

Desde la victoria contra Polonia por 2-0 que decretó el pase a los octavos de final del certamen, Cristina, con la Bandera Argentina en mano, salió a la calle a festejar y se topó con este grupo de hinchas que no dejó pasar la oportunidad para entonar el tema que se entona con el ritmo del tema “Go West” de los Pet Shop Boys.

A medida que la Selección Argentina superaba las instancias, el hit dejó de corresponder a Cristina y se globalizó en una especie de himno para acompañar cada partido de la Argentina que venció en la final a Francia y se coronó campeón del mundo.

“Me cantaban abuela lalalalala, pero yo soy tía. Dios decide quién va a ser madre y a mí no me tocó, pero estoy bien con eso”, contó ella misma después de hacerse famosa.

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