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Atención millonarios: el debut de River en la Copa Sudamericana cambió de día

El encuentro ante Blooming en Bolivia, que estaba programado para el jueves 9 de abril, sufrió una reprogramación. Enterate de todos los detalles en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Conmebol anunció modificaciones en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 y uno de los encuentros que sufrió un cambio es el que River disputará frente a Blooming, en Bolivia.

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El partido estaba programado en Santa Cruz de la Sierra para el jueves 9 de abril, pero se disputará finalmente el miércoles 8 desde las 21.30 de nuestro país.

El encuentro en Bolivia se jugará después del partido que River afrontará ante Belgrano por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental y antes de la visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

La Liga Profesional todavía no dio a conocer cómo se disputarán las últimas fechas del campeonato, aunque se especula que el clásico será el domingo 12 de abrir a las 20 horas.

River debutará ante Blooming en la Copa Sudamericana el 8 de abril

En caso de no haber alguna otra modificación en la programación, River enfrentará a Carabobo de Venezuela en el Monumental el miércoles 15 de abril, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana.

En tanto, el equipo conducido por Eduardo Coudet después disputará, también en condición de local, el Superclásico frente a Boca por la fecha 15 y penúltima del Apertura 2026.

River está perfecto desde la llegada de Coudet: tres triunfos en tres partidos. (Hernan Cortez/Getty Images)

El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026 y cuándo juega

  • Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River
  • Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo
  • Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River
  • Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River
  • Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino
  • Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming

Fuente: TyC Sports

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