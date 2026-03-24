La Selección argentina tuvo su primer entrenamiento antes de los amistosos

La Selección argentina puso primera de cara a la próxima fecha FIFA y ya tuvo su primer entrenamiento pensando en los amistosos ante Mauritania y Zambia.

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Amistoso internacional Con una gran sorpresa, Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrenó por primera vez este martes en el predio Lionel Andrés Messi, luego del arribo de los futbolistas a la concentración. La jornada tuvo como novedad la llegada de Lionel Messi, quien aterrizó en Ezeiza a primera hora tras haber alcanzado recientemente los 900 goles en su carrera profesional.

En cuanto a los movimientos del plantel, el cuerpo técnico sumó en las últimas horas a Lucas Martínez Quarta, Agustín Giay, Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, en medio de algunos ajustes obligados por lesiones.

La doble fecha de amistosos se organizó sobre la marcha tras la suspensión de la Finalissima, que iba a enfrentar al conjunto argentino con España. Finalmente, el equipo nacional se medirá con dos selecciones africanas sin antecedentes en Copas del Mundo.

Con el foco puesto en estos compromisos, Scaloni busca terminar de delinear el plantel definitivo de cara a la presentación de la lista preliminar, que podrá incluir hasta 35 jugadores y deberá confirmarse en mayo.

Además, la nómina original sufrió modificaciones por las bajas de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, quienes fueron reemplazados por Giay y Martínez Quarta en sus respectivos puestos.

La preparación continuará en los próximos días en turno vespertino, antes del primer amistoso ante Mauritania, que se jugará el viernes 27 en el estadio La Bombonera desde las 20:15. En tanto, el segundo encuentro será frente a Zambia, el martes 31, en el mismo escenario y horario.