El triste video del SEP para despedir a Rodrigo Silva: "Siempre en nuestra memoria"

La conmoción por la muerte de Rodrigo 'El Potro' Silva sumó en las últimas horas un capítulo cargado de emoción. El equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), donde el joven dio sus primeros pasos y se consolidó como ciclista, publicó un video en redes sociales para despedirlo.
El registro recopila imágenes de sus mejores momentos arriba de la bicicleta, entrenamientos y competencias en las que supo destacarse, acompañado por mensajes de afecto que reflejan el cariño que supo ganarse dentro y fuera del pelotón. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de compañeros, dirigentes y fanáticos, todos atravesados por el mismo dolor.
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El hecho:
Silva tenía apenas 22 años, cuando por la mañana de este lunes falleció en un accidente de tránsito, ocurrido en la Avenida Fuerza Argentina, en Córdoba, donde se encontraba viviendo por motivos laborales y alejado momentáneamente de la actividad competitiva. En el mismo siniestro también perdió la vida Máximo Cornejo, otro ciclista oriundo de esa provincia.
Hasta el año pasado, “El Potro” había desarrollado su carrera en San Juan, siendo parte del SEP y participando en distintas competencias locales y nacionales, donde dejó una marca por su talento y entrega.