Qué pasó con un grupo de enduristas que generaron preocupación en San Juan

Un nuevo episodio con motociclistas en zonas de difícil acceso volvió a encender las alertas en el Sur sanjuanino. Esta vez, un grupo de enduristas protagonizó una situación que derivó en un operativo de localización en áreas cercanas al Camino a Maradona, y que mantuvo en vilo a familiares y autoridades durante varias horas. En un primer momento, se dio a conocer que dos de ellos se habían perdido. Por este hecho, hubo intervención de la Policía y autoridades judiciales.

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Según precisaron fuentes judiciales a este medio, todo se originó cuando algunos de los integrantes del grupo -compuesto por seis personas- quedaron sin combustible en plena travesía por un sector de alta complejidad geográfica. Ante ese escenario, dos de ellos descendieron del lugar para conseguir nafta, mientras el resto permanecía en la zona aguardando.

Esa maniobra, sumada a las dificultades propias del terreno y la falta de comunicación, generó preocupación e incluso activó un operativo en la zona de Los Berros, en el departamento Sarmiento. Con el correr de las horas, los enduristas lograron reagruparse. “Ya están todos juntos. Fueron localizados”, indicaron las fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, llevando tranquilidad sobre el desenlace del caso.

No obstante, hasta alrededor de las 19 de este lunes, los equipos intervinientes continuaban trabajando para garantizar que el grupo pudiera llegar a un lugar seguro, en un despliegue que incluyó a distintas áreas con conocimiento del terreno. En el hecho tomó intervención la UFI Genérica, que siguió de cerca las actuaciones.

Por qué el hecho generó preocupación

El episodio se dio en un contexto de creciente atención sobre este tipo de travesías. Es que, en un primer momento, la situación generó alarma porque se interpretó que dos enduristas se encontraban extraviados en la montaña. Se trataba de dos hombres con domicilio en Capital que habían salido el domingo por la mañana rumbo a la zona de Los Berros y no habían regresado en el tiempo previsto, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda.

Según expresaron, buscaban a Mauro Raúl Pizorno -de 48 años- y Germán José Gómez -de 37-. Ambos con domicilio en Capital. Según expresaron, buscaban a Mauro Raúl Pizorno -de 48 años- y Germán José Gómez -de 37-. Ambos con domicilio en Capital.

Con el avance de las horas, se pudo establecer que no se trataba de personas perdidas, sino de un inconveniente logístico durante el recorrido, vinculado a la falta de combustible y la complejidad del terreno.

El último antecedente

Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años, regresó a su hogar tras permanecer incomunicado desde el domingo 15 de marzo durante una travesía de enduro conocida como El Precalingastino y ser rescatado el lunes 16. Al relatar lo ocurrido, pidió disculpas a su familia y a quienes se preocuparon, y aclaró que no se trató de un extravío, sino de una combinación de imprevistos técnicos y condiciones adversas. Según explicó, el incidente se originó cuando tomó una huella equivocada en medio del recorrido hacia Barreal, lo que lo separó del grupo en horas cercanas al anochecer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033603494184177776&partner=&hide_thread=false En helicóptero, así trasladaban al endurista rescatado en Corral de Piedra pic.twitter.com/kB1jaCO9Wn — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2026

Ante la falta de combustible, un problema mecánico y la ausencia total de señal, decidió no continuar de noche y refugiarse en un puesto en la zona de Corral de Piedra, donde fue asistido por puesteros. Mientras tanto, sus compañeros habían alertado a la Policía, lo que derivó en un operativo de búsqueda que culminó el lunes al mediodía con su rescate en helicóptero. Ya a salvo, Flores se mostró sorprendido por la magnitud del despliegue y agradeció tanto a las autoridades como a quienes colaboraron en su localización.