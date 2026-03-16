Un video que comenzó a circular en las últimas horas muestra el momento en que el helicóptero de la provincia traslada al endurista que había sido intensamente buscado tras desaparecer durante una travesía por una zona montañosa entre Zonda y Sarmiento . La aeronave fue utilizada para llevarlo hasta el Hospital Rawson, donde quedó bajo observación médica.

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Alivio Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Se trata de Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años, vecino del departamento Sarmiento, quien fue encontrado con vida durante la tarde de este lunes luego de un operativo de búsqueda desplegado en la zona cordillerana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033603494184177776&partner=&hide_thread=false En helicóptero, así trasladaban al endurista rescatado en Corral de Piedra pic.twitter.com/kB1jaCO9Wn — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2026

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, el hombre se encontraba en buen estado de salud al momento de ser localizado. Tras el rescate, se dispuso su traslado en helicóptero hacia el hospital para realizarle controles médicos.

Flores Saldívar es cuñado del intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, situación que había generado preocupación en el entorno del jefe comunal y entre sus familiares tras conocerse su desaparición.

De acuerdo con los primeros datos conocidos tras el hallazgo, el endurista se habría quedado sin combustible durante la travesía, lo que le impidió continuar el recorrido y provocó que perdiera contacto con el resto del grupo. Finalmente, fue localizado en la zona de Corral de Piedra.

La búsqueda se había iniciado luego de que el hombre se extraviara mientras realizaba una excursión en motocicleta junto a cinco amigos por la zona de la Quebrada de la Flecha, en el departamento Zonda.

Según el relato aportado a las autoridades, el grupo había salido alrededor de las 9 de la mañana desde la localidad de Los Berros con destino hacia el Cerro Pirca y el cerro El Tontal. Durante el regreso, cerca de las 17, decidieron detenerse para asistir a uno de los motociclistas que había sufrido un inconveniente mecánico.

En ese momento, Flores Saldívar continuó descendiendo solo a bordo de su motocicleta Yamaha WR450 de color azul y blanco. Minutos después, cuando el resto retomó la marcha con la intención de alcanzarlo, ya no lograron divisarlo. La última vez que lo habrían visto fue en el sector conocido como Corral Pirca.

Tras recorrer la zona durante varias horas sin poder ubicarlo, sus compañeros regresaron cerca de las 22 a Los Berros y dieron aviso al 911, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda y rescate que finalmente culminó con su hallazgo durante la tarde de este lunes.