Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

El motociclista que era intensamente buscado tras desaparecer durante una travesía por una zona montañosa entre Zonda y Sarmiento fue encontrado con vida durante la tarde de este lunes. Según informaron fuentes vinculadas al operativo, el hombre se encuentra en buen estado de salud y está siendo trasladado en un helicóptero de la provincia hacia el Hospital Rawson para su evaluación médica.

Fuera de peligro Siniestro vial en el centro sanjuanino: un motociclista terminó en el hospital

Preocupación Intensa búsqueda de un motociclista sanjuanino desaparecido durante una travesía en la montaña de Zonda

Se trata de Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años, vecino de Sarmiento y cuñado del intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, situación que había generado preocupación en el entorno del jefe comunal y en su familia tras conocerse la desaparición.

De acuerdo con los primeros datos conocidos tras el hallazgo, el endurista se habría quedado sin combustible durante la travesía, lo que le impidió continuar el recorrido y provocó que perdiera contacto con el resto del grupo. Finalmente, fue localizado en la zona de Corral de Piedra.

La búsqueda se había iniciado luego de que el hombre se extraviara mientras realizaba una excursión en motocicleta junto a cinco amigos por la zona de la Quebrada de la Flecha, en Zonda.

Según el relato aportado a las autoridades, el grupo había salido alrededor de las 9 de la mañana desde la localidad de Los Berros con destino hacia el Cerro Pirca y el cerro El Tontal. Durante el regreso, cerca de las 17, decidieron detenerse para asistir a uno de los motociclistas que había sufrido un inconveniente mecánico.

En ese momento, Flores Saldívar continuó descendiendo solo a bordo de su motocicleta Yamaha WR450 de color azul y blanco. Minutos después, cuando el resto retomó la marcha con la intención de alcanzarlo, ya no lograron divisarlo. La última vez que lo habrían visto fue en el sector conocido como Corral Pirca.

Tras recorrer la zona durante varias horas sin poder ubicarlo, sus compañeros regresaron cerca de las 22 a Los Berros y dieron aviso al 911, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda y rescate.