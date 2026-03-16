Intensa búsqueda de un motociclista sanjuanino desaparecido durante una travesía en la montaña de Zonda

Un operativo de búsqueda se puso en marcha luego de que un motociclista de 45 años desapareciera mientras realizaba una travesía por una zona montañosa del departamento Zonda.

Alivio Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

El aviso fue realizado al 911 por Alejandro Luna, quien explicó que había salido junto a otros cinco amigos desde la localidad de Los Berros para recorrer en motocicleta la zona de la Quebrada de la Flecha, con destino hacia el Cerro Pirca y el cerro El Tontal.

De acuerdo con el relato aportado a las autoridades, el grupo inició la excursión alrededor de las 9 de la mañana. Durante el regreso, cerca de las 17, decidieron detenerse para ayudar a uno de los motociclistas que había sufrido un inconveniente con su vehículo.

En ese momento, Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años, continuó descendiendo solo a bordo de su motocicleta Yamaha WR450 de color azul y blanco.

Minutos después, cuando el resto retomó la marcha con la intención de alcanzarlo, ya no lograron divisarlo. Según indicaron, la última vez que lo habrían visto fue en el sector conocido como Corral Pirca, en el departamento Zonda.

Ante la imposibilidad de encontrarlo tras recorrer la zona durante varias horas, los compañeros decidieron regresar a Los Berros para pedir ayuda. Cerca de las 22 llegaron al lugar y dieron aviso a las autoridades.

Tras la denuncia por desaparición de persona, la Justicia dispuso activar el protocolo de búsqueda y rescate. Desde entonces, continúan los trabajos para intentar localizar al motociclista, que lleva más de 16 horas sin ser ubicado.