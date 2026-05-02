Terminó con graves lesiones tras chocar con un auto en Pocito

Un motociclista sufrió heridas de consideración y debió ser hospitalizado luego de protagonizar un choque con un auto en una transitada esquina de Pocito durante la noche del viernes. El hecho ocurrió en el cruce de calle Lemos y Calle 6, y ahora es investigado por la UFI de Delitos Especiales.

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De acuerdo con los primeros datos del caso, el siniestro se produjo minutos antes de las 22. En el lugar colisionaron una Volkswagen Suran y una moto Motomel S2, ambos vehículos que circulaban en el mismo sentido por calle 6, hacia el Este.

Según las fuentes judiciales, el coche habría sido impactado desde atrás por el rodado menor. Tras el fuerte golpe, el conductor de la moto cayó sobre el asfalto y debió ser asistido por personal de emergencias que llegó hasta la zona pocos minutos después.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado bajo observación médica. Desde la Justicia informaron que presentó un traumatismo encéfalo craneano, fractura del hueso de la nariz, traumatismos en el cráneo y el tórax, además de múltiples politraumatismos.