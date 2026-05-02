sábado 2 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Calle 6 y Lemos

Terminó con graves lesiones tras chocar con un auto en Pocito

El incidente ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de Lemos y Calle 6. El conductor de la moto sufrió múltiples traumatismos y quedó internado en observación en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pocito

Un motociclista sufrió heridas de consideración y debió ser hospitalizado luego de protagonizar un choque con un auto en una transitada esquina de Pocito durante la noche del viernes. El hecho ocurrió en el cruce de calle Lemos y Calle 6, y ahora es investigado por la UFI de Delitos Especiales.

Lee además
Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte
Foto captura: Radio Caucete.
Siniestro vial

Cuatro personas terminaron en el hospital y un auto quedó destrozado, tras chocar con un colectivo de larga distancia en Caucete

De acuerdo con los primeros datos del caso, el siniestro se produjo minutos antes de las 22. En el lugar colisionaron una Volkswagen Suran y una moto Motomel S2, ambos vehículos que circulaban en el mismo sentido por calle 6, hacia el Este.

Según las fuentes judiciales, el coche habría sido impactado desde atrás por el rodado menor. Tras el fuerte golpe, el conductor de la moto cayó sobre el asfalto y debió ser asistido por personal de emergencias que llegó hasta la zona pocos minutos después.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado bajo observación médica. Desde la Justicia informaron que presentó un traumatismo encéfalo craneano, fractura del hueso de la nariz, traumatismos en el cráneo y el tórax, además de múltiples politraumatismos.

Temas
Seguí leyendo

Secuestraron un auto y prendas de presuntos ladrones por dos robos en viviendas

Caos en Ruta 40 por un triple choque entre una camioneta, un auto y una moto: hubo un herido

Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Detención y secuestro de armas en La Bebida: uno de los acusados fue condenado

Detienen a dos sujetos que llevaban gasoil en 25 de Mayo: uno tenía pedido de captura

Violencia en Rivadavia: un herido de bala tras un intento de recuperar una bici robada

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un nene de 4 anos jugaba en una plaza de rawson, se descompenso, lo internaron y dio positivo en cocaina
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión
San Luis

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270
Redes sociales

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque
Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares video
Infracciones y algo más

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares

Te Puede Interesar

San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo
Conservación

San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo

Por Myriam Pérez
Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito
Exclusivo

Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo video
Crack

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial
Talento nuestro

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial

Con un equipo alternativo, Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero
Torneo Apertura

Con un equipo alternativo, Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero