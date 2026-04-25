Cuatro personas terminaron en el hospital y un auto quedó destrozado, tras chocar con un colectivo de larga distancia en Caucete

Un fuerte choque entre un auto y un colectivo de larga distancia se registró en la madrugada de este sábado en Caucete . El incidente dejó como saldo un vehículo completamente destrozado y cuatro personas asistidas por lesiones leves.

Video Por una "chispita" de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar

Obras Un hospital clave para el Este sanjuanino ya está en su tramo final

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, donde, según relató el periodista Ariel Rodríguez desde el lugar, un Peugeot 207 circulaba de Sur a Norte cuando impactó contra un colectivo que lo hacía de Oeste a Este, transportando pasajeros.

Embed

Como consecuencia del choque, el auto sufrió severos daños estructurales, especialmente en su parte frontal y lateral, mientras que el colectivo presentó daños en el sector delantero, del lado del acompañante.

En el Peugeot viajaba una persona mayor junto a tres menores, quienes fueron trasladados al Hospital César Aguilar para recibir atención médica. De acuerdo a lo informado, presentaban golpes y raspaduras, sin heridas de gravedad.

En tanto, los pasajeros del colectivo descendieron por precaución tras el impacto, aunque no se registraron lesionados entre ellos. El chofer del transporte indicó que circulaba a baja velocidad cuando el automóvil apareció repentinamente en la oscuridad, lo que derivó en la colisión.

Personal de emergencias y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.