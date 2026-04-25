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Siniestro vial

Cuatro personas terminaron en el hospital y un auto quedó destrozado, tras chocar con un colectivo de larga distancia en Caucete

El incidente vial ocurrió fue registrado durante la madrugada de este sábado en una transitada esquina del departamento. En el vehículo viajaban un adulto mayor y tres menores, que fueron trasladados al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Radio Caucete.

Foto captura: Radio Caucete.

Un fuerte choque entre un auto y un colectivo de larga distancia se registró en la madrugada de este sábado en Caucete. El incidente dejó como saldo un vehículo completamente destrozado y cuatro personas asistidas por lesiones leves.

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El siniestro ocurrió en la intersección de calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, donde, según relató el periodista Ariel Rodríguez desde el lugar, un Peugeot 207 circulaba de Sur a Norte cuando impactó contra un colectivo que lo hacía de Oeste a Este, transportando pasajeros.

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Como consecuencia del choque, el auto sufrió severos daños estructurales, especialmente en su parte frontal y lateral, mientras que el colectivo presentó daños en el sector delantero, del lado del acompañante.

En el Peugeot viajaba una persona mayor junto a tres menores, quienes fueron trasladados al Hospital César Aguilar para recibir atención médica. De acuerdo a lo informado, presentaban golpes y raspaduras, sin heridas de gravedad.

En tanto, los pasajeros del colectivo descendieron por precaución tras el impacto, aunque no se registraron lesionados entre ellos. El chofer del transporte indicó que circulaba a baja velocidad cuando el automóvil apareció repentinamente en la oscuridad, lo que derivó en la colisión.

Personal de emergencias y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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