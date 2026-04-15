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Obras

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final

Tendrá atención especializada, quirófanos y servicios las 24 horas. La obra está en a un 90% de ejecución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en coordinación con el Ministerio de Salud, continúa avanzando de manera sostenida con la obra del Nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, ubicado en Villa El Salvador, departamento Angaco.

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Con financiamiento provincial, la inversión permite consolidar infraestructura sanitaria en la zona este de la provincia, garantizando el acceso a servicios de salud de calidad para todos los sanjuaninos.

Las obras del nuevo hospital de Angaco cuentan con un avance superior al 90 %, del que participan frentes de trabajo activos en todo el edificio. Se trata de una instancia clave, donde cada intervención requiere precisión y coordinación entre los distintos equipos.

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En esta etapa se ejecutan tareas de pintura y terminaciones, pulido fino y lustrado de pisos, colocación de equipamiento técnico, ajustes en instalaciones eléctricas, sanitarias y de gases médicos, además del montaje de carpinterías y divisiones interiores.

Actualmente, alrededor de 100 personas trabajan de manera simultánea, entre operarios, técnicos y especialistas, lo que permite sostener el ritmo de avance en esta fase final.

Esta organización del edificio permite optimizar la circulación interna y garantizar condiciones adecuadas para la atención y funcionamiento del hospital.

Este nuevo nosocomio brindará atención a más de 20 mil habitantes, considerando su cobertura para los departamentos de Angaco y San Martín. Se trata de una obra clave para el fortalecimiento del sistema de salud, que estará disponible en el corto plazo.

Se trata de un hospital de complejidad Nivel II, que contará con atención especializada, internación general, quirófanos y servicios de diagnóstico por imágenes, como radiología y laboratorio, disponibles las 24 horas.

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