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Relato

Habló el endurista rescatado en San Juan y pidió disculpas: "No me perdí, fue un problema mecánico"

Martín Flores Saldívar relató en Canal 13 San Juan los detalles de su odisea en el Precalingastino, agradeció a los puesteros que lo refugiaron y pidió disculpas por la preocupación generada tras ser localizado por el helicóptero provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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"Quiero pedirle disculpas a mi familia, sé que la ha pasado mal, a mis compañeros de trabajo y a toda la gente que se preocupó. Gracias por hacerme sentir que me tienen en cuenta". Con estas palabras, Martín Leonardo Flores Saldívar inició su relato tras regresar a salvo a su hogar luego de permanecer desaparecido desde la tarde del domingo. El hombre de 45 años, que participaba en la travesía conocida como El Precalingastino, aclaró que su situación no fue producto de una desorientación, sino de una serie de imprevistos técnicos y climáticos.

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El incidente comenzó durante un recorrido de 200 kilómetros que el grupo inició temprano con el objetivo de cruzar el cerro Pirca hacia Barreal. Flores, en diálogo con Canal 13 San Juan, explicó que el desencadenante fue un error en la ruta: "cuando empezamos a subir el Precalingastino voy adelante y elijo mal una huella. Tomo por la de camionetas y no veo la de motos. Cuando me doy cuenta, me vuelvo, pero ya no los encontré. Los empiezo a seguir y me llevaban 15 o 20 minutos. Eso fue cerca de las 19:00, ya se estaba haciendo de noche".

Ante la llegada de la oscuridad y con escaso combustible, el motociclista priorizó la seguridad sobre la marcha. "La verdad que estoy muy bien. En ese momento no tomaba magnitud del tema. Quiero aclarar que no me he perdido. Tuve un problema mecánico, entonces tomé la decisión de refugiarme en un puesto porque se hacía de noche y esperar que alguno de mis compañeros llegara". Al verse solo, recordó una ubicación segura: "No quería seguir andando de noche. Entonces me acordé que había visto un puesto en Corral de Piedra y decidí bajar hasta ahí. Sabía que había gente, que iba a estar mejor".

Debido a la geografía de la zona, Flores no pudo emitir ninguna señal de aviso. "No tenía cómo comunicarme. No hay señal. Fue una cuestión mecánica, por eso no seguí", dijo. Durante su estancia en el refugio, recibió asistencia de los trabajadores locales, a quienes destacó especialmente: "Me atendieron muy bien. Comí con ellos, dormí ahí. Son gente que se queda varios días cuidando animales. La verdad que estoy muy agradecido, incluso voy a volver porque les prometí unas cosas".

Mientras tanto, un importante operativo de búsqueda se desplegaba en la zona, alertado por sus compañeros en la Policía de Los Berros. El rescate se concretó cerca del mediodía del lunes mediante el helicóptero de la provincia. "Yo les hacía señas como loco porque no sabía si me habían visto. Hicieron dos pasadas, aterrizaron y me trajeron".

Al tomar contacto con la realidad de la búsqueda, el protagonista se mostró impactado por la escala de las acciones: "Ahora me estoy enterando que había un montón de gente buscándome. No era mi intención generar esto", destacó. Finalmente, expresó su gratitud por el esfuerzo conjunto de las autoridades y su entorno cercano: "Sé que hubo mucha gente involucrada, amigos, conocidos, todos ayudando. Agradecerles de corazón".

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