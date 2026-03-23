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Pequeño crack

Del brazo de su abuelo y con un micrófono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores

Se llama Bautista Salazar, tiene 11 años y es de la Villa Seminario. Lleva el periodismo en la sangre desde muy chiquito y quien acompañó su sueño desde un primer momento fue su abuelo Alejandro, su fiel compañero en las canchas sanjuaninas. Su referente, el sueño de llegar lejos y cómo nació este amor por la prensa deportiva.

Por Antonella Letizia
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En el corazón de la Villa Seminario hay un nombre que empieza a tomar fuerza dentro del periodismo. Se trata del pequeño Bautista Salazar, más conocido por todos como "Bauti periodista”, un niño de apenas 11 años que encontró su vocación y escribe una nueva página cada día en este mundo de la prensa deportiva. Quién es el mini comunicador que recorre las canchas sanjuaninas acompañado de su abuelo y sueña con entrevistar a grandes jugadores.

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La historia de "Bauti periodista" arrancó en año nuevo del 2025, mientras compartía un momento familiar con sus abuelos frente al televisor. Fue en ese momento que se quedó flechado con un programa que le hizo el clic. Su atención no pasó por las noticias, sino por la forma en que los periodistas se movían, hablaban y transmitían lo que ocurría en la escena. "Me encantaban los móviles, cómo se comunicaban y la forma de expresarse", le dijo Bautista a Tiempo de San Juan.

Fanático del deporte, Bauti, a los 11 años, encontró en el periodismo deportivo su lugar. Relatar partidos, comentar jugadas y vivir el folklore de las canchas son algunas de las cosas que más lo apasionan y que lo hacen engancharse un poquito más en este mundo. Sobre cómo fue su primer acercamiento en una transmisión deportiva dijo: "Fue en FM Ovación junto a Maykel Heredia en la cancha de Unión de Villa Krause". Ahí arrancó todo.

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Cada vez que puede, va a la cancha. Siempre acompañado por su abuelo Alejandro, quien se convirtió en su gran compañero de ruta en esta aventura. Juntos recorren las canchas sanjuaninas que tienen a su alcance, buscando vivir el fútbol desde adentro.

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Bautista junto a su abuelo Alejandro, su compañero en las canchas sanjuaninas.

Bautista junto a su abuelo Alejandro, su compañero en las canchas sanjuaninas.

Así como en su momento se conoció la historia de Pol Deportes, el adolescente peruano de 15 años que se hizo viral en TikTok al narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cerca del Estadio Monumental de Lima, San Juan tiene su pequeño periodista también: Bauti entrevista a jugadores de fútbol, deportistas, graba, pregunta y se anima. Desde escuelitas hasta pequeños eventos, todo le sirve para aprender y crecer. "Ver a un niño grabando, haciendo notas, es algo muy lindo", dice, consciente de que su corta edad también es parte de su identidad.

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En su casa, el acompañamiento de los suyos es total en cada paso. Su mamá no dudó en acompañarlo desde el primer momento. "Se sorprendió cuando le dije, pero me apoya en todo para que sea un gran periodista", afirmó el mini periodista. Es el mayor de cinco hermanos -dos mujeres y dos varones- y, de alguna manera, también marca el camino.

Estudiante del Colegio Provincial de Rivadavia, combina la escuela con sus proyectos, entre ellos empezar natación y seguir desarrollando su perfil en los medios de comunicación. Incluso, ya lo tiene claro. Bautista no improvisa, va firme y con convicción. Sueña con estudiar comunicación, ser periodista o locutor, y crecer dentro de un mundo que ya siente propio.

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