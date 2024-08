'Maykel' Heredia, el pocitano que empezó relatando con la gamela al hombro y hoy es uno de los vozarrones del fútbol sanjuanino

Su amor por la profesión vino de herencia y él cumplió con el legado de su abuelo Alfredo Acosta: "Él era un fiel oyente, tenía su radio al lado de la cama y escuchaba siempre transmisiones deportivas. Creo que sus historias me contagiaron esa pasión o tal vez ya lo tenía incorporado en los genes. En ese tiempo tenía 10 años y ya practicaba el relato, me gustaba mucho. Empecé a comprar El Gráfico, leía las revistas de las formaciones de equipos y yo me los imaginaba", afirmó a Tiempo de San Juan.

El pocitano contó con detalle cómo se fue dando su incursión en la radio, que si bien al principio se negó a vivir la experiencia, le sirvió el empujoncito para no desprenderse más de la magia de las transmisiones. '¿Cuál fue tu escuela?': "Las mañanas en la cosecha". Pasaba horas con la gamela al hombro y relatando la planilla de sus compañeros. Ellos disfrutaban y Maykel daba sin querer sus primeros pasos. "Recuerdo que yo les decía al jefe de cuadrilla que si quería que les relatara partidos, que me dieras las fichas para ver los nombres. Así empezó todo".

Su primera transmisión se dio de la forma más impensada. A Maykel Heredia le encantaba el mundo del relato, pero en esa época no se animaba a dar el primer paso para hacerle frente al micrófono. En los '90, en Campo de Batalla, pusieron una FM en la iglesia de la zona y él, por su voz y la facilidad de contar lo que veía, fue contactado para relatar los partidos: "Yo no quería saber nada, porque no tenía idea de lo que era un estudio de radio, un micrófono, nada. Lo mío era divertirme con mis amigos, íbamos a las canchas de fútbol que se jugaban partidos y yo estaba por ahí en la tribuna. Hasta que un día tomé al fin la mejor decisión".

"Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, porque lo hice arriba de un rastrojero, era un domingo a la tarde y habían como 3.000 personas en la cancha. La gente que estaba no miraba el partido, estaba alrededor de la camioneta mirándonos".

"Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, porque lo hice arriba de un rastrojero, era un domingo a la tarde y habían como 3.000 personas en la cancha. La gente que estaba no miraba el partido, estaba alrededor de la camioneta mirándonos". ¿Como una especie de estrella? "¡Como una estrella!", bromeó el periodista que en ese entonces marcaba tendencia en Ovación 2000, programa que se emitía en FM Nuevo Sol 92.9.

Por último, Heredia se refirió a su estilo inconfundible. "Toda mi vida tuve el pelo largo y usé gorra. Mi viejo me llevaba a cortarme el pelo, y me rapaban, yo no quería saber nada. Después ya no quise cortármelo más y el pelo me fue creciendo". Hombre de cancha, 33 años de carrera y uno de los vozarrón del fútbol sanjuanino.