Desde el cielo, así se ve la "zona de la muerte" que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante

Autos, camionetas, camiones, motos y bicicletas. Ningún vehículo se priva, por más que se conozca la zona por su peligrosidad vial, de transitar por la Ruta 20 y Gorriti. Este cruce será pronto escenario de una de las obras más esperadas: la construcción de una mega rotonda que servirá para ordenar el tránsito y evitar más muertes y heridos en esa conflictiva zona.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone el área en la que se hará una de las rotondas más inmensas de la provincia. Se puede apreciar la vorágine de tránsito y lo necesaria que se hace una solución de infraestructura en el lugar.

Embed - Así se ve la "zona de la muerte" que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante

La obra es un hecho, impulsada por una decisión de Marcelo Orrego para reducir la siniestralidad en el Acceso Este. Según informaron oficialmente, este mismo mes se llevará a cabo la licitación de esta nueva rotonda en el cruce de la Ruta 20 y la Ruta Provincial 108 (calle Gorriti), una obra que se considera clave para la seguridad vial de la provincia. El proyecto busca mitigar el elevado nivel de conflictividad de la intersección actual, donde los accidentes frecuentes ponen en riesgo constante a quienes circulan por este corredor estratégico para la conectividad entre la ciudad de San Juan y Santa Lucía o Caucete.

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La ejecución de esta monumental obra estará a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, mediante un convenio firmado con Vialidad Nacional. Bajo este marco de colaboración, el Ministerio asumirá los trabajos, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad aportó el diseño del proyecto y se encargará de la supervisión. Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad tendrá la responsabilidad de realizar la inspección de una de las rotondas que se perfila como una de las más inmensas de la provincia.

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El diseño del proyecto contempla una rotonda urbana de 120 metros de diámetro, equipada con seis ramales y doble carril de circulación. La calzada anular contará con un ancho de diez metros y se le sumará un delantal montable de un metro y medio, pensado específicamente para permitir la correcta maniobra de transporte pesado, tomando a los camiones semirremolque como vehículo de diseño. Para garantizar la durabilidad ante el tránsito intenso y continuo, la intersección se construirá con pavimento flexible de alto rendimiento utilizando asfalto modificado.

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La seguridad integral es el eje del diseño, incorporando isletas elevadas canalizadoras que guiarán a los vehículos y promoverán una reducción efectiva de la velocidad en las zonas de aproximación. Además, se tuvo en cuenta la seguridad de los peatones con la proyección de veredas de hormigón totalmente separadas de la calzada circulatoria. El plan maestro se completa con obras de drenaje para evitar acumulaciones de agua, señalización horizontal y vertical de última generación, sistemas de contención lateral y la construcción de alcantarillas.

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Uno de los impactos claves de esta intervención se refleja en las estadísticas técnicas: los puntos de conflicto en el sector más complicado se reducirán de 24 a solo 5, lo que garantiza una mejora sustancial en la seguridad de todos los usuarios. Como parte de esta reorganización integral, se prevé el cierre de un acceso existente ubicado a unos 350 metros al oeste de la intersección, medida que ayudará a ordenar aún más la circulación. Finalmente, es destacable que el proyecto se desarrolló bajo la premisa de evitar expropiaciones, logrando una solución técnica de gran escala en un entorno densamente urbanizado sin generar impactos sociales o económicos negativos para los vecinos del lugar.