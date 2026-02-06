viernes 6 de febrero 2026

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

El acuerdo tiene especial foco en el departamento Iglesia y en accesos estratégicos del Gran San Juan. El detalle de las zonas en las que harán las obras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó en Buenos Aires una serie de convenios con el Gobierno nacional que permitirán avanzar en obras clave de seguridad vial sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia, con especial foco en el departamento Iglesia y en accesos estratégicos del Gran San Juan. Básicamente se trata de una rotonda en calle Gorriti y Ruta 20, Santa Lucía y 6 derivadores de tránsito en el departamento Iglesia, que serán pagados con fondos de fideicomiso minero.

En Iglesia, son 6 rotondas, sobre Ruta 150, más la iluminación de la rotonda en Las Flores y la que se encuentra camino a la Aduana.

Los acuerdos fueron suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, representado por el ministro Fernando Perea, y autorizan a la provincia a ejecutar y financiar obras sobre rutas de jurisdicción nacional utilizando fondos propios.

Uno de los ejes centrales del convenio es la intervención sobre la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia, donde se construirán seis derivadores de tránsito (rotondas) con el objetivo de mejorar la conectividad y, fundamentalmente, reforzar la seguridad vial ante el crecimiento del flujo vehicular asociado al desarrollo de la actividad minera en la zona. Estas obras serán financiadas con recursos del fideicomiso minero.

Además, el plan de obras incluye la iluminación de la rotonda de Las Flores, el tramo de acceso y subida hasta la Aduana, y la rotonda del Monumento al Gaucho, mejorando las condiciones de circulación y visibilidad en sectores estratégicos de la traza.

A estas intervenciones se suma la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, un punto de alto tránsito que requiere una solución vial integral para ordenar la circulación y reducir riesgos.

En el marco de los convenios, la provincia asumirá la elaboración de los estudios y proyectos técnicos, la realización de las evaluaciones de impacto ambiental y la gestión completa del proceso de licitación pública, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con una planificación vial que acompañe el crecimiento productivo y garantice mayor seguridad para quienes transitan por las rutas nacionales.

Según afirmaron desde el Gobienro local, el objetivo final de estas obras es fomentar la integración territorial, optimizando la conexión entre las localidades del departamento Iglesia. Además, se busca disminuir los tiempos y costos de transporte, al tiempo que se incrementa significativamente la seguridad vial para los conductores y los vecinos.

