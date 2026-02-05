jueves 5 de febrero 2026

Estadísticas

Según el gobierno, la pobreza volvió a bajar

El gobierno nacional informó una baja de la pobreza en el tercer trimestre del 2025 hasta el 26.9%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Capital Humano sostuvo hoy que en el tercer trimestre del 2025 la incidencia de la pobreza fue del 26,9%, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales (pp) respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3%.

Este cálculo lo realizó la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de la publicación por parte de INDEC de los Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025.

“La pobreza continúa bajando gracias a las políticas económicas implementadas por el Gobierno que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país”, sostuvo Capital Humano en un comunicado.

Al respecto, señaló que “esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%”.

El INDEC publica la medición oficial sobre pobreza de forma semestral, dos veces al año y el último registro mostró una incidencia del 31,6% para el primer semestre de 2025, mientras que la próxima medición oficial será en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025.

En tanto, según la estimación del Ministerio de Capital Humano, la incidencia de la indigencia (pobreza extrema) para el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 6,0%, lo que marca una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales (pp) respecto del mismo período de 2024 (9,2%).

“Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”, cerró su mensaje el Ministerio.

