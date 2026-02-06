Habría más de 800 ascensos en la Policía de San Juan y podrían concretarse en los próximos meses

Según ratificaron este viernes, la Policía de San Juan podría concretar uno de los procesos de ascensos más amplios de los últimos años. La iniciativa, que todavía se encuentra en etapa de análisis interno, contempla la promoción de más de 800 efectivos y se definiría, de avanzar los trámites administrativos, entre los meses de abril y mayo.

El jefe de la Policía, Néstor Álvarez, explicó que el procedimiento aún no tiene una fecha definida, ya que depende de resoluciones de la superioridad. Sin embargo, adelantó que el número de ascensos sería similar al del año pasado, cuando fueron promovidos alrededor de 880 integrantes de la institución, e incluso podría ser mayor.

El volumen final de ascensos estará condicionado por los retiros obligatorios y voluntarios que se encuentran en trámite. Estos movimientos generan vacantes que habilitan nuevos cargos y amplían el margen para promociones dentro de la estructura policial. En ese sentido, Álvarez señaló que el escenario actual permite proyectar una cifra que podría superar el umbral de los 800 ascensos.

Respecto a los tiempos, el jefe policial sostuvo que el proceso podría definirse antes de mayo, siempre y cuando se completen las instancias administrativas necesarias. La planificación, aclaró, forma parte de una reorganización periódica que la institución realiza para actualizar su escalafón.

Evaluación de nuevos ingresos

En paralelo al proceso de ascensos, la Policía de San Juan también analiza la incorporación de nuevos efectivos. Desde la fuerza confirmaron que ya se realizó el llamado para cadetes y aspirantes a oficiales, y que en marzo comenzará el curso de adaptación para quienes superaron las instancias de selección.

Ese período de formación funcionará como una etapa adicional de evaluación, mientras que el inicio formal de las clases está previsto para abril. Al igual que en el caso de los ascensos, la cantidad de incorporaciones dependerá del número de vacantes que se generen a partir de los retiros.

Situación del parque automotor

Por otro lado, Álvarez se refirió al estado de las movilidades policiales y negó versiones que indicaban que unas 300 unidades estarían fuera de servicio. Si bien reconoció que existen móviles en reparación, aclaró que el número real oscila entre 150 y 180 vehículos en taller.

El jefe policial explicó que el desgaste es consecuencia del uso permanente de las unidades, que operan durante todo el año. En ese contexto, remarcó que el objetivo es reducir los tiempos de reparación para garantizar la presencia de móviles en la vía pública y fortalecer las tareas de seguridad.