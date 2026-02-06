Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Después de haber aceptado la culpa, los miembros de la banda que baleó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson fueron condenados por la Justicia. Se trata de Sebastián Andrés Aguirre , Franco Alfredo Monteleone , Alfredo Pérez Agüero y Pablo Ezequiel Pérez , quienes dejaron en grave estado a Emanuel Rodríguez tras un violento asalto en el interior de su casa.

El tribunal colegiado, compuesto por Mariano Carrera, Gabriel Meglioli y Roberto Montilla, homologó el acuerdo de juicio abreviado, dispuesto por los fiscales Cristian Catalano y Claudia Salica con las defensas, y dictó la sentencia condenatoria para los acusados por el delito de robo triplemente agravado y encubrimiento.

Fueron 14 años de prisión efectiva para Aguirre, 12 años de cárcel para Pablo Pérez y 10 años para Álvarez Cuello, por ser señalados como autores penalmente responsables de robo triplemente agravado. Por su parte, Enzo Pérez recibió un año de prisión efectiva al igual que Monteleone por encubrimiento agravado.

Después de tantas idas y vueltas, dado el estado de salud de la víctima, cuya vida estuvo en riesgo en diversas oportunidades, lo que afectaba de lleno en la calificación de la causa, finalmente las partes resolvieron la prisión efectiva para los responsables que fueron atrapados a unas pocas horas del violento atraco.

Sus defensas técnicas, Sandra Leveque, Cecilia Mut, Analía López y Alejandro Castán, entre otros, acordaron la pena con el Ministerio Público y le pusieron fin al caso que sacudió a los sanjuaninos el año pasado.

El violento asalto ocurrió la madrugada del 21 de mayo de 2025, cerca de las 03.17, cuando los delincuentes merodeaban la zona del barrio privado San Juan de los Olivos en una Renault Kangoo. Minutos después, cortaron el cerco del fondo e ingresaron a la vivienda de la familia Rodríguez.

Según la acusación de la fiscal Claudia Salica, los ladrones irrumpieron por un ventanal armados y tomaron por sorpresa al empresario mientras éste bajaba a oscuras al escuchar a su perra ladrar. Tras reducirlo a golpes, Aguirre le disparó a quemarropa, provocándole una lesión gravísima: el proyectil atravesó su médula espinal y lo dejó cuadripléjico.

Mientras tanto, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban a la esposa de Rodríguez para intimidarla. Finalmente, escaparon con apenas 15.000 pesos.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la identificación de la Kangoo y al análisis de los teléfonos incautados. Entre los mensajes hallados, uno de Aguirre a su pareja decía: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.