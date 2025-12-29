Le extienden la preventiva a cuatro imputados que dejaron cuadripléjico al empresario de Rawson

El 11 de diciembre último, los cinco imputados en el caso del brutal asalto al empresario Emanuel Rodríguez -que ahora se encuentra cuadripléjico- iban a aceptar gravísimas penas en su contra en un juicio abreviado. Esa audiencia finalmente se suspendió ya que la salud del comerciante de Rawson empeoró y su vida corría mucho riesgo.

Giro inesperado La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

La misma quedó sujeta a la salud del empresario y según manifestaron fuentes del caso, el mismo ya fue dado de alta y sigue con su recuperación en Buenos Aires (no volvió a la provincia).

Aun así, no se pudo programar otra audiencia de juicio abreviado en estos últimos días de diciembre y por tal razón se espera que la misma se realice el próximo 5 de febrero. Ese día está estipulado que se haga el control de acusación, pero al estar las charlas avanzadas entre los abogados defensores y sus clientes, se espera que se haga el abreviado.

Aun así, el fiscal Cristian Catalano de UFI Delitos Contra la Propiedad solicitó una nueva audiencia y pidió la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 2 meses, como así también de la Investigación Penal Preparatoria; ya que las mismas se vencían durante enero (en medio de la Feria Judicial).

La defensora oficial Sandra Leveque, defiende a Sebastián Andrés Aguirre, no se opuso a este pedido al igual que su colega Analía López (defiende a Franco Alfredo Monteleone). El que si se opuso fue Alejandro Castán a cargo de Enzo Alfredo Pérez Agüero, Pablo Ezequiel Pérez. El mismo solicitó la prisión domiciliaria para ambos.

Finalmente, el juez dio a lugar a lo solicitado por la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por el plazo de 2 meses desde el día de hoy, es decir que se vence el próximo 1 de marzo de 2026.

Si es que el juicio abreviado se da, todos iban a recibir penas de prisión efectiva. Aguirre recibiría 14 años de prisión y el resto recibiría entre 10 y 12 años de cárcel.

Las imputaciones de los acusados:

Aguirre, Pablo Pérez y Álvarez Cuello : robo triplemente agravado, en calidad de autores.

: robo triplemente agravado, en calidad de autores. Enzo Pérez : la misma figura, pero como partícipe secundario.

: la misma figura, pero como partícipe secundario. Franco Monteleone: encubrimiento agravado.

El hecho grave ocurrido en Rawson

El violento asalto ocurrió la madrugada del 21 de mayo de 2025, cerca de las 03.17, cuando los delincuentes merodeaban la zona del barrio privado San Juan de los Olivos en una Renault Kangoo. Minutos después, cortaron el cerco del fondo e ingresaron a la vivienda de la familia Rodríguez.

Según la acusación de la fiscal Claudia Salica, los ladrones irrumpieron por un ventanal armados y tomaron por sorpresa al empresario mientras éste bajaba a oscuras al escuchar a su perra ladrar. Tras reducirlo a golpes, Aguirre le disparó a quemarropa, provocándole una lesión gravísima: el proyectil atravesó su médula espinal y lo dejó cuadripléjico.

Mientras tanto, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban a la esposa de Rodríguez para intimidarla. Finalmente, escaparon con apenas 15.000 pesos.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la identificación de la Kangoo y al análisis de los teléfonos incautados. Entre los mensajes hallados, uno de Aguirre a su pareja decía: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.