lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Le extienden la preventiva a cuatro imputados que dejaron cuadripléjico al empresario de Rawson

La medida cautelar se vencía durante enero, por tal razón la fiscalía solicitó extenderla. El próximo 5 de febrero habrá una audiencia clave y se espera que todos acepten pena en juicio abreviado. Emanuel Rodríguez, la víctima, fue dado de alta tras el cuadro grave que tuvo a principios de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
la banda del brutal asalto al empresario en rawson marchaba a la condena, pero la salud de la victima cambio los planes
Giro inesperado

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes
escarmento por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro
Frente al juez

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro

La misma quedó sujeta a la salud del empresario y según manifestaron fuentes del caso, el mismo ya fue dado de alta y sigue con su recuperación en Buenos Aires (no volvió a la provincia).

WhatsApp Image 2025-12-29 at 13.17.22 (1)

Aun así, no se pudo programar otra audiencia de juicio abreviado en estos últimos días de diciembre y por tal razón se espera que la misma se realice el próximo 5 de febrero. Ese día está estipulado que se haga el control de acusación, pero al estar las charlas avanzadas entre los abogados defensores y sus clientes, se espera que se haga el abreviado.

Aun así, el fiscal Cristian Catalano de UFI Delitos Contra la Propiedad solicitó una nueva audiencia y pidió la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 2 meses, como así también de la Investigación Penal Preparatoria; ya que las mismas se vencían durante enero (en medio de la Feria Judicial).

WhatsApp Image 2025-12-29 at 13.17.22 (2)

La defensora oficial Sandra Leveque, defiende a Sebastián Andrés Aguirre, no se opuso a este pedido al igual que su colega Analía López (defiende a Franco Alfredo Monteleone). El que si se opuso fue Alejandro Castán a cargo de Enzo Alfredo Pérez Agüero, Pablo Ezequiel Pérez. El mismo solicitó la prisión domiciliaria para ambos.

Finalmente, el juez dio a lugar a lo solicitado por la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por el plazo de 2 meses desde el día de hoy, es decir que se vence el próximo 1 de marzo de 2026.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 13.17.22

Si es que el juicio abreviado se da, todos iban a recibir penas de prisión efectiva. Aguirre recibiría 14 años de prisión y el resto recibiría entre 10 y 12 años de cárcel.

Las imputaciones de los acusados:

  • Aguirre, Pablo Pérez y Álvarez Cuello: robo triplemente agravado, en calidad de autores.
  • Enzo Pérez: la misma figura, pero como partícipe secundario.
  • Franco Monteleone: encubrimiento agravado.
image

El hecho grave ocurrido en Rawson

El violento asalto ocurrió la madrugada del 21 de mayo de 2025, cerca de las 03.17, cuando los delincuentes merodeaban la zona del barrio privado San Juan de los Olivos en una Renault Kangoo. Minutos después, cortaron el cerco del fondo e ingresaron a la vivienda de la familia Rodríguez.

Según la acusación de la fiscal Claudia Salica, los ladrones irrumpieron por un ventanal armados y tomaron por sorpresa al empresario mientras éste bajaba a oscuras al escuchar a su perra ladrar. Tras reducirlo a golpes, Aguirre le disparó a quemarropa, provocándole una lesión gravísima: el proyectil atravesó su médula espinal y lo dejó cuadripléjico.

Mientras tanto, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban a la esposa de Rodríguez para intimidarla. Finalmente, escaparon con apenas 15.000 pesos.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la identificación de la Kangoo y al análisis de los teléfonos incautados. Entre los mensajes hallados, uno de Aguirre a su pareja decía: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

El funcionario de Sarmiento señalado de estafador y hacerse pasar por abogado, se salvó de la condena pagando $5.000.000

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Te Puede Interesar

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro
Frente al juez

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos video
Video

Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos

Vuelta a San Juan. Foto Tiempo de San Juan
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

Imagen ilustrativa.
En el Encón

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

Vista del Parque Industrial de Albardón, que tras una nueva ampliación alcanzará más de 1.300 hectáreas y se posicionará como el más grande del país por superficie.
Anuncio

Albardón aprobó otra ampliación de su parque industrial y se convierte en un gigante en el país