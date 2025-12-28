lunes 29 de diciembre 2025

Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

toEl conductor de una camioneta denunció que llevaba unos 15 millones de pesos en efectivo que salieron volando tras el impacto con un auto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-28 at 21.45.30 (1)

Un accidente entre una camioneta y un auto en una esquina de Albardón, terminó con algo un poco más grave que un montón de chapas dobladas.

Es que, según informó uno de los conductores, llevaba una gran cantidad de dinero en efectivo que salió volando por los aires debido a la violencia del impacto y la gente de la zona se habría robado los billetes.

Según informó el diario Ahora Noticias, fue en la esquina de calles Italia y Santiago del Estero, en la Villa San Martín. En la camioneta Chrysler que chocó contra un Chevrolet, venía una familia que acababa de realizar la venta de un auto, por eso, llevaban un bolso con 15 millones de pesos en efectivo.

Testigos informaon a la Policía que la gente que pasaba comenzó a llevarse los billetes que quedaron desparramados en el lugar del accidente.

Aún se investigan las circunstancias del siniestro vial y no se reveló la identidad de quienes manejaban ambos vehículos.

