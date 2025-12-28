domingo 28 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Albardón

Buscan a "Negrita", la perrita que se escapó por la pirotecnia en Navidad y ofrecen recompensa

El animal se asustó por los fuegos artificiales y huyó de su casa en Albardón. Es chica, muy dócil y tranquila, y creen que pudo refugiarse en alguna vivienda de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
perrito perdido

Una familia sanjuanina vive horas de angustia tras la desaparición de su perrita, que se asustó por la pirotecnia durante la noche de Navidad y escapó sin rumbo. Se trata de “Negrita”, una perra de tamaño chico, orejas grandes y carácter muy tranquilo, que es intensamente buscada desde el 24 de diciembre.

Lee además
el muerto en un canal de albardon y dos inocentes presos por un asesinato que no existio
Historias del Crimen

El muerto en un canal de Albardón y dos inocentes presos por un asesinato que no existió
Se viene un nuevo sorteo de cupones no premiados de la Caja de Acción Social.
Buenas noticias

Estos son los cupones no premiados ganadores del sorteo del 2025 de la Caja de Acción Social

Según relataron sus dueños, el animal se perdió en la zona de calle Italia y Tucumán, en el departamento Albardón, en medio de los estruendos provocados por los fuegos artificiales. Desde ese momento no volvieron a verla y temen que, por su docilidad, se haya resguardado en alguna casa o haya sido levantada por alguien creyendo que estaba abandonada.

perrito perdido

“Negrita es muy buena, no es agresiva y suele acercarse a la gente. Por eso creemos que puede estar cuidada en algún domicilio”, explicaron sus familiares, quienes no dejan de recorrer el barrio y difundir su búsqueda en redes sociales.

La familia ofrece recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan dar con el paradero de la perrita o facilitar su regreso a casa. Además, pidieron colaboración a los vecinos de Albardón y zonas cercanas para que revisen patios, garajes o lugares donde el animal haya podido refugiarse del miedo.

Ante cualquier información, solicitaron comunicarse de inmediato al 264 4516-456.

Temas
Seguí leyendo

Video: el orgullo de Desamparados que supo levantarse y reconstruirse

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Buscan a familiares de un sanjuanino internado en grave estado en Neuquén

Vecinos de Chimbas y Rivadavia reportaron cortes de luz

Un posteo sobre "El Payito" en un restaurante sanjuanino despertó sensibilidad y levantó una ola de comentarios

Video: encontraron a un zorrito en Ullum que estaría en grave estado de salud

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un posteo sobre el payito en un restaurante sanjuanino desperto sensibilidad y levanto una ola de comentarios
En las redes

Un posteo sobre "El Payito" en un restaurante sanjuanino despertó sensibilidad y levantó una ola de comentarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

Crimen en Las Chacritas: tras el bombazo del cambio de calificación, ¿cómo sigue el proceso para la homicida?
Giro inesperado

Crimen en Las Chacritas: tras el bombazo del cambio de calificación, ¿cómo sigue el proceso para la homicida?

La Navidad en la que dos hermanos pelearon y uno asesinó al otro en una casa de Chimbas
Historias del Crimen

La Navidad en la que dos hermanos pelearon y uno asesinó al otro en una casa de Chimbas

Impactante siniestro en Ruta 40: una agente fue hospitalizada tras chocar con una palmera
En Rawson

Impactante siniestro en Ruta 40: una agente fue hospitalizada tras chocar con una palmera

Te Puede Interesar

El infinito prontuario del Carnero, el delincuente que robó en Santa Lucía minutos después de ser liberado
El terror de la Justicia

El infinito prontuario del "Carnero", el delincuente que robó en Santa Lucía minutos después de ser liberado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: el orgullo de Desamparados que supo levantarse y reconstruirse video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el orgullo de Desamparados que supo levantarse y reconstruirse

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el domingo por la noche y el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Domínguez se adueñó de la Cuatro Puentes y cerró el año con una victoria épica
Ciclismo

Domínguez se adueñó de la Cuatro Puentes y cerró el año con una victoria épica