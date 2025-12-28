Buscan a "Negrita", la perrita que se escapó por la pirotecnia en Navidad y ofrecen recompensa

Una familia sanjuanina vive horas de angustia tras la desaparición de su perrita, que se asustó por la pirotecnia durante la noche de Navidad y escapó sin rumbo. Se trata de “Negrita”, una perra de tamaño chico, orejas grandes y carácter muy tranquilo, que es intensamente buscada desde el 24 de diciembre.
Según relataron sus dueños, el animal se perdió en la zona de calle Italia y Tucumán, en el departamento Albardón, en medio de los estruendos provocados por los fuegos artificiales. Desde ese momento no volvieron a verla y temen que, por su docilidad, se haya resguardado en alguna casa o haya sido levantada por alguien creyendo que estaba abandonada.
“Negrita es muy buena, no es agresiva y suele acercarse a la gente. Por eso creemos que puede estar cuidada en algún domicilio”, explicaron sus familiares, quienes no dejan de recorrer el barrio y difundir su búsqueda en redes sociales.
La familia ofrece recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan dar con el paradero de la perrita o facilitar su regreso a casa. Además, pidieron colaboración a los vecinos de Albardón y zonas cercanas para que revisen patios, garajes o lugares donde el animal haya podido refugiarse del miedo.
Ante cualquier información, solicitaron comunicarse de inmediato al 264 4516-456.