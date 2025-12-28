Decía ser psicóloga e intentó zafar de un test de alcoholemia: le dio más del triple de lo permitido

Las excusas en los test de alcoholemia son de lo más disparatadas.

Una conductora sanjuanina fue multada durante la madrugada de este domingo luego de ser interceptada en un control de tránsito y dar positivo en el test de alcoholemia con un resultado que superó ampliamente el límite permitido.

De acuerdo a fuentes oficiales, el dosaje arrojó 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre , más de tres veces por encima de lo autorizado. A esta falta se le sumó otra infracción: la mujer circulaba con la licencia de conducir vencida desde el año 2023 .

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo conjunto entre la Policía de San Juan y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, instalado en la intersección de Avenida Libertador y Félix Aguilar, en inmediaciones del Parque de Mayo. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de una Jeep Renegade en la que se trasladaban dos mujeres.

Según trascendió, al momento del control la conductora se negó inicialmente a realizar la prueba de alcoholemia, demorando el procedimiento y protagonizando un intercambio con el personal policial fuera del vehículo. Testigos indicaron que habría intentado evitar las sanciones invocando su profesión y su presunta condición de empleada estatal según informó Diario de Cuyo.

Finalmente, la mujer accedió a realizar el test, que confirmó el alto nivel de alcohol en sangre. Ante la gravedad de la falta, los efectivos labraron el acta correspondiente y procedieron a la retención del vehículo, quedando el caso a disposición de la autoridad competente.