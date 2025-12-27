sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policiales

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo

El propietario de una vivienda alquilada alertó a la Policía y permitió recuperar los efectos. El acusado reaccionó con violencia y quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rbo
3324adb5-32e1-44b8-944e-ac1973577243

Un procedimiento policial realizado este sábado sobre las 15.30 terminó con un detenido en el barrio Bermejo, luego de que el propietario Darío Orlando Allende, propietario de un departamento, denunciara nuevos faltantes de su vivienda ubicada en calle Colón y Juan José Bustos. El hombre indicó que su inquilino ya había radicado una denuncia previa y que él sabía dónde se encontraban los elementos sustraídos. Es por eso que se inició un operativo de rescate para recuperar las cosas: el ladrón terminó detenido.

Lee además
Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse
video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladron protagonizo un insolito robo en capital
Flagrancia

Video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladrón protagonizó un insólito robo en Capital

Con esa información, los efectivos se trasladaron hasta un domicilio del barrio Bermejo, donde sorprendieron a Matías López, de 25 años, en el momento en que estaba entregando los objetos robados. Al notar la presencia policial, el joven se alteró y comenzó a arrojar piedras, generando una situación de tensión en el lugar.

Ante esta reacción, López fue aprehendido y trasladado a sede policial. El detenido, que vive a pocas cuadras del lugar del hecho, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de los fiscales Gálvez y García Castrillón, quienes lograron recuperar los efectos robados y continuar con la investigación judicial.

Temas
Seguí leyendo

¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

Atraparon a dos sujetos por robar celulares en el Barrio Marquesado

Un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de Julio

Entraron a robar en Navidad y terminaron condenados: un mes de cárcel y una unificación de 3 años y medio

La infinita cantidad de billetes que les secuestraron a los hermanos condenados por un robo en Rivadavia

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Pasará cuatro meses en el Penal por robar una prenda en un local de lencería

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta agresion en capital: se enojo por un par de cubiertas que compro y destrozo el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Te Puede Interesar

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo
Policiales

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna