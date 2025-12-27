Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo

Un procedimiento policial realizado este sábado sobre las 15.30 terminó con un detenido en el barrio Bermejo, luego de que el propietario Darío Orlando Allende, propietario de un departamento, denunciara nuevos faltantes de su vivienda ubicada en calle Colón y Juan José Bustos. El hombre indicó que su inquilino ya había radicado una denuncia previa y que él sabía dónde se encontraban los elementos sustraídos. Es por eso que se inició un operativo de rescate para recuperar las cosas: el ladrón terminó detenido.

Con esa información, los efectivos se trasladaron hasta un domicilio del barrio Bermejo, donde sorprendieron a Matías López, de 25 años, en el momento en que estaba entregando los objetos robados. Al notar la presencia policial, el joven se alteró y comenzó a arrojar piedras, generando una situación de tensión en el lugar.

Ante esta reacción, López fue aprehendido y trasladado a sede policial. El detenido, que vive a pocas cuadras del lugar del hecho, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de los fiscales Gálvez y García Castrillón, quienes lograron recuperar los efectos robados y continuar con la investigación judicial.

