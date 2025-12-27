sábado 27 de diciembre 2025

SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa con cielo mayormente nublado y probables tormentas aisladas por la tarde y noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

Este domingo, San Juan se prepara para un día con temperaturas que oscilarán entre los 22° de mínima y 35° de máxima, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Nubes y tormentas?

El cielo estará casi totalmente cubierto de nubes durante gran parte de la jornada, generando una sensación de calor húmedo para los sanjuaninos.

Para la tarde y la noche, se esperan tormentas aisladas y fuertes, por lo que se recomienda mantenerse atentos a posibles ráfagas de lluvia y actividad eléctrica. Además, se prevé viento del sector Sur por la mañana, que irá rotando hacia el Norte y Este por la tarde.

Captura de pantalla 2025-12-27 202232
Temas
