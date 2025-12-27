sábado 27 de diciembre 2025

¿Cuánto le dieron?

Un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de Julio

El hecho ocurrió en horas de la mañana del 25 de diciembre. El imputado fue detenido tras una persecución policial y condenado en juicio abreviado, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero

Un robo cometido en plena mañana de Navidad terminó con una condena de prisión efectiva para Francisco Eduardo Casciaro Ramírez, quien cometió el delito de hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio. El caso se resolvió mediante juicio abreviado, con una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, declaración de reincidencia y prisión preventiva.

El hecho ocurrió el jueves 25 de diciembre minutos antes de las 10 de la mañana, cuando Casciaro, llegó a un domicilio ubicado sobre calle Santiago del Estero, en 9 de Julio. Para ingresar al inmueble, el sujeto escaló una tela romboidal frontal de aproximadamente 1,80 metros, logrando acceder al interior sin ejercer violencia.

Una vez dentro de la vivienda, sustrajo un morral azul, un celular, un cable cargador blanco, un encendedor verde, $1.500 y una tenaza de color naranja, para luego abandonar el lugar y huir hacia el norte.

La maniobra fue advertida por la madre de la víctima, quien presenció cómo el sujeto introducía la mano y sustraía los elementos, observando además la intromisión sin autorización en el domicilio. Ante esta situación, se dio aviso al 911, manifestando la voluntad de denunciar tanto el robo como la violación de domicilio.

Alertado el personal policial, los uniformados concurrieron al domicilio de la víctima y, tras entrevistarse con ella, lograron divisar al agresor, quien al notar la presencia policial emprendió la huida. Luego de una persecución, ingresó a un descampado y se ocultó en una vivienda precaria, donde finalmente fue aprehendido en una habitación trasera, portando en su poder los elementos sustraídos.

Finalmente, Casciaro Ramírez quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 31 y fue condenado por el Sistema de Flagrancia.

