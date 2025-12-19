viernes 19 de diciembre 2025

Pasará cuatro meses en el Penal por robar una prenda en un local de lencería

La mujer, que es reincidente, fue condenada a 4 meses de prisión por el delito de hurto simple. Aceptó su accionar en un juicio abreviado.

Una mujer fue condenada a prisión efectiva por un hurto cometido en un local de lencería ubicado sobre Avenida Libertador, luego de que el hecho quedara registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Según informaron fuentes judiciales, el episodio ocurrió el 24 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:52, cuando Paola Vanesa Limoye ingresó al local Sexy Woman Lencería. Una vez en el interior, fue atendida por una empleada y simuló estar interesada en la compra de una prenda.

En ese contexto, la mujer aprovechó un momento de distracción de la vendedora para sustraer una prenda de vestir, la cual ocultó entre su brazo. Posteriormente, se dirigió al cambiador para probarse otra prenda y, manteniendo la apariencia de una posible compra, guardó el elemento sustraído en su mochila, para luego retirarse del lugar.

El accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad internas del comercio, lo que permitió avanzar con la investigación.

Como resultado, en una audiencia celebrada este jueves, el juez de Garantías Diego Sanz hizo lugar al acuerdo de Juicio Abreviado alcanzado entre las partes. En dicha instancia, Limoye reconoció plenamente su responsabilidad penal en el hecho imputado.

image

La mujer fue condenada a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Hurto Simple.

