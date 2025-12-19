Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras

En el marco del 66° aniversario de la creación de la división de tránsito, hoy consolidada como la Dirección D7 de la Policía de San Juan, las autoridades provinciales realizaron un balance comparativo sobre la situación vial en la provincia. Al analizar si los siniestros subieron o bajaron, los datos arrojan una realidad curiosa: mientras que la cantidad total de colisiones muestra una estabilidad casi constante, se logró una reducción notable en el número de víctimas fatales.

Según las estadísticas detalladas por el comisario mayor Ricardo Díaz , jefe del D7, en diálogo con Canal 13 San Juan, el número total de choques y colisiones se mantiene en niveles muy similares a los del año pasado, alcanzando a esta altura del año los 4.900 casos frente a los 5.000 registrados en el periodo anterior. Sin embargo, el dato más relevante es el descenso de la mortalidad en las calles sanjuaninas. Díaz informó que actualmente se lamentan 59 fallecidos, una cifra que se posiciona muy por debajo de las 74 fatalidades que ya se habían contabilizado para esta misma fecha durante el año 2024.

Respecto a la naturaleza de estos hechos, la fuerza policial dejó de utilizar el término "accidente" para referirse a estos eventos, priorizando el concepto de "siniestro vial" bajo una interpretación técnica y humana. Al respecto, el comisario explicó que “un accidente es algo que no se puede evitar. Nosotros hablamos siempre de siniestros viales porque justamente se sabe que la mayoría son producto de la incidencia humana”.

Las causas principales identificadas en la provincia están estrechamente ligadas a la imprudencia al conducir, las distracciones provocadas por el uso del celular al volante, el desarrollo de altas velocidades y la ingesta de alcohol, factor que disminuye drásticamente la capacidad de reacción de los conductores.

Se viene el Operativo Verano

Ante la llegada del verano l y el incremento del flujo vehicular hacia zonas recreativas, el Gobierno Provincial y la Jefatura de Policía han dispuesto intensificar los controles en puntos estratégicos. Este plan de acción comenzará formalmente este lunes 22 de diciembre e incluirá una fuerte presencia en la zona Oeste, áreas de camping, diques y perilagos, donde ya se encuentra trabajando personal destacado.

El operativo no solo se limitará a los destinos turísticos internos, sino que también reforzará los ingresos a la provincia mediante la instalación de zonas camineras en puntos clave. Aunque todavía se están coordinando los detalles logísticos y el número exacto de efectivos, Díaz adelantó que habrá una gran presencia policial en los cuatro puntos cardinales. El objetivo central de este despliegue es garantizar que las familias puedan disfrutar de las festividades y el verano de forma segura, bajo la premisa de que “el fin siempre no es molestar a la gente, sino que todos puedan salir, divertirse y volver seguros a sus hogares”.