viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Balance policial

Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras

El balance anual de la Policía de San Juan destaca que, aunque el número de colisiones totales se mantiene estable, las muertes en rutas y calles bajaron significativamente respecto al 2024. Cómo será el Operativo Verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del 66° aniversario de la creación de la división de tránsito, hoy consolidada como la Dirección D7 de la Policía de San Juan, las autoridades provinciales realizaron un balance comparativo sobre la situación vial en la provincia. Al analizar si los siniestros subieron o bajaron, los datos arrojan una realidad curiosa: mientras que la cantidad total de colisiones muestra una estabilidad casi constante, se logró una reducción notable en el número de víctimas fatales.

Lee además
tragico e impactante choque frontal entre dos motos en chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Según las estadísticas detalladas por el comisario mayor Ricardo Díaz, jefe del D7, en diálogo con Canal 13 San Juan, el número total de choques y colisiones se mantiene en niveles muy similares a los del año pasado, alcanzando a esta altura del año los 4.900 casos frente a los 5.000 registrados en el periodo anterior. Sin embargo, el dato más relevante es el descenso de la mortalidad en las calles sanjuaninas. Díaz informó que actualmente se lamentan 59 fallecidos, una cifra que se posiciona muy por debajo de las 74 fatalidades que ya se habían contabilizado para esta misma fecha durante el año 2024.

Respecto a la naturaleza de estos hechos, la fuerza policial dejó de utilizar el término "accidente" para referirse a estos eventos, priorizando el concepto de "siniestro vial" bajo una interpretación técnica y humana. Al respecto, el comisario explicó que “un accidente es algo que no se puede evitar. Nosotros hablamos siempre de siniestros viales porque justamente se sabe que la mayoría son producto de la incidencia humana”.

Las causas principales identificadas en la provincia están estrechamente ligadas a la imprudencia al conducir, las distracciones provocadas por el uso del celular al volante, el desarrollo de altas velocidades y la ingesta de alcohol, factor que disminuye drásticamente la capacidad de reacción de los conductores.

Se viene el Operativo Verano

Ante la llegada del verano l y el incremento del flujo vehicular hacia zonas recreativas, el Gobierno Provincial y la Jefatura de Policía han dispuesto intensificar los controles en puntos estratégicos. Este plan de acción comenzará formalmente este lunes 22 de diciembre e incluirá una fuerte presencia en la zona Oeste, áreas de camping, diques y perilagos, donde ya se encuentra trabajando personal destacado.

El operativo no solo se limitará a los destinos turísticos internos, sino que también reforzará los ingresos a la provincia mediante la instalación de zonas camineras en puntos clave. Aunque todavía se están coordinando los detalles logísticos y el número exacto de efectivos, Díaz adelantó que habrá una gran presencia policial en los cuatro puntos cardinales. El objetivo central de este despliegue es garantizar que las familias puedan disfrutar de las festividades y el verano de forma segura, bajo la premisa de que “el fin siempre no es molestar a la gente, sino que todos puedan salir, divertirse y volver seguros a sus hogares”.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

¡Y cómo le va!: secretos para preparar un delicioso clericó en estas Fiestas

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Mensaje a los diputados sanjuaninos, memoria a la época de Menem y fuerte crítica a Milei: las postales de la marcha de la CGT en San Juan

Engañó a una adolescente y le robó el celular, pero vecinos de Rivadavia lo detuvieron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la inusual declaracion de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro