viernes 19 de diciembre 2025

Modificación

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) se aplicará a los 15 meses de edad. Los motivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Adelantan la colocación de una vacuna en Argentina. La explicación del Ministerio de Salud de San Juan.

Este viernes, el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan se refirió a la actualización del Calendario de Vacunación que aplicará Nación desde el 1 de enero de 2026. Se trata de la modificación en torno a la colocación de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), se aplicará a los 15 meses de edad (en lugar de los 5 años como se hace actualmente). El objetivo es reducir el período de susceptibilidad en los niños y prevenir complicaciones graves.

"Es importante destacar que el adelantamiento de la dosis se da porque persisten brotes de sarampión a nivel mundial y existe el riesgo de reintroducción en nuestro país. La caída de las coberturas por debajo del 95% facilita la aparición de brotes, incluso en países que habían logrado la eliminación", explicaron desde el organismo.

Y recordaron que, la rubéola en embarazadas puede provocar síndrome de rubéola congénita, con consecuencias graves para el recién nacido.

Este cambio aplica a niños nacidos desde el 1º de octubre de 2024 quienes recibirán Triple Viral a partir de los 15 meses desde el 02 de enero de 2026.

Por otro lado, los niños que nacieron hasta el 30 de septiembre de 2024 la recibirán a los 4- 5 años para la cohorte q corresponde en ese momento.

"Esta estrategia cuenta con la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, la OPS y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y refuerza la importancia de cumplir el calendario de vacunación en tiempo y forma. La vacuna triple viral es segura y altamente eficaz, pero requiere dos dosis para lograr protección completa. Es importante señalar que vacunarse a tiempo salva vidas y protege a toda la comunidad", aseguraron desde el Ministerio de salud.

Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

