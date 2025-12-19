En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Este viernes, el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan se refirió a la actualización del Calendario de Vacunación que aplicará Nación desde el 1 de enero de 2026. Se trata de la modificación en torno a la colocación de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), se aplicará a los 15 meses de edad (en lugar de los 5 años como se hace actualmente). El objetivo es reducir el período de susceptibilidad en los niños y prevenir complicaciones graves.
"Es importante destacar que el adelantamiento de la dosis se da porque persisten brotes de sarampión a nivel mundial y existe el riesgo de reintroducción en nuestro país. La caída de las coberturas por debajo del 95% facilita la aparición de brotes, incluso en países que habían logrado la eliminación", explicaron desde el organismo.
Y recordaron que, la rubéola en embarazadas puede provocar síndrome de rubéola congénita, con consecuencias graves para el recién nacido.
Este cambio aplica a niños nacidos desde el 1º de octubre de 2024 quienes recibirán Triple Viral a partir de los 15 meses desde el 02 de enero de 2026.
Por otro lado, los niños que nacieron hasta el 30 de septiembre de 2024 la recibirán a los 4- 5 años para la cohorte q corresponde en ese momento.
"Esta estrategia cuenta con la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, la OPS y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y refuerza la importancia de cumplir el calendario de vacunación en tiempo y forma. La vacuna triple viral es segura y altamente eficaz, pero requiere dos dosis para lograr protección completa. Es importante señalar que vacunarse a tiempo salva vidas y protege a toda la comunidad", aseguraron desde el Ministerio de salud.