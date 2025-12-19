Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

En el marco de un juicio abreviado , el conocido ciclista sanjuanino Luis Omar Jácamo fue condenado este viernes a un año de prisión en suspenso , de cumplimiento condicional, por amenazas contra su hermana y su exsuegro .

Se trata de dos legajos correspondientes a hechos distintos , que fueron unificados en una causa por amenazas simples reiteradas , luego de comprobarse que incumplió de manera total las condiciones impuestas en una solución alternativa otorgada por la Justicia en el primer episodio.

Según se informó en audiencia, ambos legajos tienen como autor a la misma persona y responden a un mismo contexto de conflictividad, tratándose de los mismos delitos. La defensa estuvo a cargo de César Jofré, por el lado de fiscalía José Plaza de la UFI Genérica y tambien hubo representante de la UFI Cavig.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 17 de diciembre de 2023 por F.E.C., hermana del imputado. La mujer relató que mantenía una relación conflictiva desde hacía años y que, tras el fallecimiento de su madre en 2021, la situación se agravó. El 16 de diciembre, otra hermana le advirtió que el imputado había proferido amenazas de muerte, las cuales luego se concretaron mediante mensajes enviados a través de redes sociales, con expresiones intimidantes y violentas.

A raíz de estos hechos, la causa fue formalizada en febrero de 2024 por el delito de amenazas simples y se concedió una suspensión de juicio a prueba como salida alternativa, con la imposición de tareas comunitarias, la realización de un curso sobre violencia de género y presentaciones periódicas ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

Sin embargo, informes oficiales indicaron que el imputado no cumplió ninguna de las obligaciones impuestas: no realizó las 24 horas de tareas comunitarias, no asistió al curso ordenado ni se presentó mensualmente ante la OMA. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación del beneficio concedido.

En paralelo, el exsuegro del acusado, identificado como N.A., denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales y relató un segundo episodio ocurrido en la vía pública, donde el imputado lo habría interceptado con una camioneta, gritándole insultos y amenazas, incluso en presencia de dos menores de edad, identificados solo por sus edades.

Por estos hechos, la Justicia avanzó con la acusación por dos nuevos episodios de amenazas simples. La causa fue formalizada en febrero de 2025, prorrogada en junio y llegó a la instancia de control de acusación en octubre del mismo año.

Finalmente, el juez resolvió la condena al imputado y dejó asentado el reiterado incumplimiento de las medidas judiciales, lo que resultó determinante para el desenlace del proceso.

Jácamo es muy conocido en el ambiente del ciclismo, donde ha participado en diversas competencias locales y regionales, convirtiéndose en un referente del deporte en San Juan, aunque actualmente atraviesa una compleja situación judicial.