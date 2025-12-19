viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

ANSES confirmó los nuevos montos que regirán desde enero de 2026

La actualización de ANSES por movilidad fija los nuevos haberes y marca una mejora para jubilados y pensionados en el inicio del nuevo año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cierre de 2025 llega con una señal positiva para millones de jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con la inflación de noviembre informada por el INDEC, el organismo previsional dejó definidos los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que comenzarán a regir desde enero de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

Lee además
la anses dejara de retener el 20% de la auh: ya no sera obligatorio presentar la libreta sanitaria
Importante

La ANSES dejará de retener el 20% de la AUH: ya no será obligatorio presentar la libreta sanitaria
anses revelo el nuevo aumento y confirmo el monto para auh en enero del 2026
Lo tenés que saber

ANSES reveló el nuevo aumento y confirmó el monto para AUH en enero del 2026

La actualización automática permite anticipar los ingresos del primer mes del año y aporta previsibilidad en un contexto donde cada ajuste resulta clave para el poder adquisitivo. La confirmación de los nuevos haberes llega, además, luego de un diciembre marcado por ingresos extraordinarios, como el aguinaldo y los refuerzos previsionales.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en enero de 2026

Según las estimaciones oficiales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

- Haber mínimo: $349.401,58

Este valor fija el nuevo piso de ingresos para quienes perciben la jubilación mínima dentro del sistema contributivo.

- Haber máximo: $2.351.141,84

Ambos importes representan una mejora respecto a los montos vigentes en diciembre y reflejan el impacto directo del mecanismo de actualización por inflación sobre todo el esquema jubilatorio.

Cómo funciona la fórmula de movilidad

La fórmula de movilidad actualmente en vigencia ajusta los haberes previsionales en función del IPC, con un rezago de dos meses. En este caso, la inflación de noviembre es la que determina el aumento que se aplicará en enero.

El esquema impacta tanto en la jubilación mínima como en la máxima, y también alcanza a pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES. El objetivo central es sostener el poder adquisitivo en un escenario de alta sensibilidad inflacionaria, con reglas claras y previsibles.

¿Habrá bono de refuerzo en 2026?

Durante diciembre, los jubilados perciben un esquema especial de ingresos que incluye el aumento mensual, el bono de refuerzo previsional y el medio aguinaldo. Sin embargo, para enero de 2026 el foco estará puesto exclusivamente en la actualización por movilidad.

Hasta el momento, el bono de refuerzo previsional no fue confirmado para el inicio del nuevo año y su continuidad quedará sujeta a un eventual anuncio oficial por parte de ANSES.

Temas
Seguí leyendo

Los jubilados de ANSES tendrán dos "extras" en enero: ¿Por qué se pagan y de cuánto son?

ANSES: por estas cuatro razones algunos beneficiarios no recibirán la AUH en diciembre

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

ANSES deposita $581.319 a un cierto grupo de beneficiarios: quiénes son

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos

Una pasajera herida, tras el ataque con piedras a un colectivo de la Red Tulum

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.
Tips útiles

Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Te Puede Interesar

Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.
Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos
Gran susto

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos