ANSES confirmó los nuevos montos que regirán desde enero de 2026

El cierre de 2025 llega con una señal positiva para millones de jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). Con la inflación de noviembre informada por el INDEC, el organismo previsional dejó definidos los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que comenzarán a regir desde enero de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

La actualización automática permite anticipar los ingresos del primer mes del año y aporta previsibilidad en un contexto donde cada ajuste resulta clave para el poder adquisitivo. La confirmación de los nuevos haberes llega, además, luego de un diciembre marcado por ingresos extraordinarios, como el aguinaldo y los refuerzos previsionales.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en enero de 2026

Según las estimaciones oficiales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

- Haber mínimo: $349.401,58

Este valor fija el nuevo piso de ingresos para quienes perciben la jubilación mínima dentro del sistema contributivo.

- Haber máximo: $2.351.141,84

Ambos importes representan una mejora respecto a los montos vigentes en diciembre y reflejan el impacto directo del mecanismo de actualización por inflación sobre todo el esquema jubilatorio.

Cómo funciona la fórmula de movilidad

La fórmula de movilidad actualmente en vigencia ajusta los haberes previsionales en función del IPC, con un rezago de dos meses. En este caso, la inflación de noviembre es la que determina el aumento que se aplicará en enero.

El esquema impacta tanto en la jubilación mínima como en la máxima, y también alcanza a pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES. El objetivo central es sostener el poder adquisitivo en un escenario de alta sensibilidad inflacionaria, con reglas claras y previsibles.

¿Habrá bono de refuerzo en 2026?

Durante diciembre, los jubilados perciben un esquema especial de ingresos que incluye el aumento mensual, el bono de refuerzo previsional y el medio aguinaldo. Sin embargo, para enero de 2026 el foco estará puesto exclusivamente en la actualización por movilidad.

Hasta el momento, el bono de refuerzo previsional no fue confirmado para el inicio del nuevo año y su continuidad quedará sujeta a un eventual anuncio oficial por parte de ANSES.