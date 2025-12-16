martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo tenés que saber

ANSES reveló el nuevo aumento y confirmó el monto para AUH en enero del 2026

Los titulares de AUH, además del nuevo aumento de ANSES, cobrarán un importante extra que reforzará sus haberes de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los últimos días, ANSES anunció una de las noticias más esperadas de cara al 2026, y tiene que ver con el nuevo porcentaje de aumento para cada uno de los beneficiarios. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo son de los más interesados en esto, más aún al saber que llegará con un importante extra.

Lee además
Los jubilados de ANSES tendrán un par de pagos extra en enero.
Ayuda al bolsillo

Los jubilados de ANSES tendrán dos "extras" en enero: ¿Por qué se pagan y de cuánto son?
ANSES sigue cumpliendo con los beneficiarios de distintas prestaciones que cumplen con los requisitos.
Malas noticias

ANSES: por estas cuatro razones algunos beneficiarios no recibirán la AUH en diciembre

ANSES confirmó que con los haberes de enero del 2026 de jubilados, pensionados, AUH y SUAF recibirán el aumento más alto de los últimos 7 meses del último año. Se trata de un incremento apenas superior al 2.4% y se suma al pago del bono de la Tarjeta Alimentar, el cual seguirá teniendo el mismo monto en este inicio de año.

ANSES pagará la Tarjeta Alimentar en enero a AUH: de cuánto será

Es un hecho que el pago del importante bono para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo se mantendrá en el 2026, aunque todo parece apuntar a que ANSES acreditará el mismo monto que en el 2025. Ni siquiera el primer aumento del año impactará en este refuerzo económico.

La Tarjeta Alimentar es un bono que utiliza ANSES para reforzar las mensualidades de los titulares de AUH y AUE exclusivamente, para permitir que estos puedan acceder a alimentos de la canasta básica. Es por eso mismo que lo que se les paga, está ligado directamente a la cantidad de hijos que tienen, contemplando a los niños de 3 meses hasta los 17 años inclusive.

Ya se anunció que la Tarjeta Alimentar no sufrirá ningún incremento tras la confirmación del nuevo aumento. Aún no está confirmado, pero ANSES mantendría el monto durante todo el 2026.

Los montos de la Tarjeta Alimentar para AUH serán los siguientes en enero del 2026:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

ANSES: cuánto cobrará AUH en enero tras el aumento

A fines de la semana pasada, ANSES conoció el nuevo porcentaje de aumento que tendrán jubilados, pensionados y asignaciones sociales en enero del 2026. Sin duda alguna, la novedad más importante, es que se trata del incremento más alto de los últimos 6 meses.

Se trata de un aumento del 2.47%, y surge a partir del anuncio del nuevo porcentaje de inflación del INDEC, en este caso, del mes de noviembre, del gobierno de Javier Milei. Hay que recordar que el incremento impacta en el mismo monto a jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES.

Hay que recordar que desde mediados del 2023 que ANSES adoptó la metodología de otorgar el mismo porcentaje de aumento que la inflación anunciada por el INDEC.

Con el aumento, ANSES pasará a pagar un monto de $125.528 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Temas
Seguí leyendo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

ANSES deposita $581.319 a un cierto grupo de beneficiarios: quiénes son

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

ANSES depositará a fin de mes $322.000 a todas estas personas

El dólar retoma las subas tras los anuncios y llega a su nivel más alto en lo que va del mes

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

El día que conoció la radio de casualidad, por qué elige no hablar de política y su obsesión por el rock: Roberto Di Luciano, sin libreto video
Tiempo streaming

El día que conoció la radio de casualidad, por qué elige no hablar de política y su obsesión por el rock: Roberto Di Luciano, sin libreto

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook