Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

La despedida de fin de año de los policías de la Subcomisaría Cipolletti acabó en escándalo y a las trompadas. Resulta que se juntaron para celebrar, pero tres policías discutieron y se agarraron a pelear. Un agente fue llevado demorado por los disturbios, pero este además denunció a dos oficiales por el delito de lesiones, confirmó TIEMPO DE SAN JUAN.

El grotesco episodio que involucró a estos efectivos de la Policía de San Juan ocurrió el lunes pasado en un domicilio del barrio Vista del Este, en Santa Lucía. Allí se habían reunido los policías de la Subcomisaría Cipolletti en un encuentro de “camaradería” para brindar y cenar. Como suele pasar, no todos se llevaban bien y la ocasión, sumado los vinos encima, sirvió para sacar a relucir los rencores acumulados en las largas horas de trabajo dentro de la dependencia policial.

Fuentes policiales contaron que allí se produjo un fuerte entredicho entre un par de oficiales y un agente, y la discusión fue subiendo de temperatura hasta que se tomaron a trompadas. El alboroto fue grande, tanto que una patrulla de la Unidad Operativa Alto de Sierra concurrió al lugar para calmar a los revoltosos y llevaron demorado al agente Hernando Malla por tratarse de uno de los que participó de los incidentes, señaló un alto funcionario a TIEMPO DE SAN JUAN.

Por un lado, abrieron una causa contravencional por desorden contra el agente, pero, en paralelo, dieron intervención a la UFI Genérica por la denuncia que este presentó contra dos oficiales.

El agente fue alojado a la Comisaría 5ª de Santa Lucía y le abrieron una causa contravencional. Por su parte, este mismo efectivo se defendió diciendo que él fue la víctima y mostró una lesión que sufrió en el rostro, supuestamente producto de la golpiza que recibió por parte de sus compañeros, aseguraron. De hecho, Malla denunció al oficial principal Luis Páez y al oficial ayudante Ezequiel Esteo como las personas que lo atacaron a golpes dentro de la fiesta, revelaron altas fuentes policiales.

El escándalo terminó en la comisaría de Santa Lucía, pero, además de que dieron intervención al Juzgado de Faltas, la denuncia fue enviada a la UFI Genérica para que se investigue a los otros policías por el posible delito de lesiones. Se supone que la Subsecretaría de Control de Gestión también habría iniciado un sumario administrativo por el incidente que involucró a efectivos de la fuerza.