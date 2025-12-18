Verano intenso y sol pleno: así será el tiempo este viernes en San Juan

El pronóstico para este 19 de diciembre indica que San Juan vivirá una jornada con clima cálido y mayormente soleado , sin grandes probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que marcarán un notable ascenso respecto a días previos, según las previsiones disponibles para mediados de diciembre en la región.

Las temperaturas mínimas rondarían los 22 °C , a medida que avance la mañana se espera que el termómetro trepe hacia una máxima cercana a los 40 °C , en lo que será una verdadera jornada típica de verano, con ambiente caluroso y sensación térmica elevada a pleno sol.

El cielo se mantendría despejado o con escasas nubes durante gran parte del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores complicaciones climáticas, aunque con la recomendación de tomar precauciones por el calor y la exposición solar propia de la época. (

Esta tendencia responde al patrón habitual de diciembre en San Juan, donde las tardes suelen ser muy calurosas y las noches cálidas, propias del inicio del verano en la región.