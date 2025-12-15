Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Este martes , San Juan vivirá una jornada típicamente veraniega, con el sol como protagonista y un marcado ascenso de la temperatura a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana el cielo se presentará despejado, condición que se mantendrá estable durante toda la jornada.

La temperatura mínima se ubicará cerca de los 22 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará una máxima cercana a los 31 grados, generando un ambiente caluroso, especialmente en horas de la siesta. No se esperan precipitaciones y el tiempo se mantendrá seco, una característica habitual de diciembre en la provincia.

El viento soplará leve a moderado, predominando del sector sur y sudeste, aportando algo de alivio momentáneo al calor, aunque sin modificar demasiado la sensación térmica. Con estas condiciones, el martes será ideal para actividades al aire libre, siempre tomando precauciones frente al sol y las altas temperaturas.

