domingo 14 de diciembre 2025

Clima

Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana

El inicio de la semana llegará con buenas condiciones del tiempo en toda la provincia, sin lluvias y con temperaturas agradables para actividades al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

La jornada del lunes en San Juan se perfila con cielo mayormente despejado y un ambiente cálido que acompañará las actividades al aire libre. Según los pronósticos meteorológicos disponibles para la región, la temperatura mínima rondará los 23 °C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de 30 °C como máxima, favoreciendo una tarde típica de plena temporada estival en el oeste argentino.

Durante gran parte del día se espera cielo despejado con abundante sol, lo que sumado a las temperaturas elevadas invita a planificar salidas recreativas, encuentros sociales o simplemente disfrutar de la tarde junto a familiares y amigos. El Servicio Meteorológico Nacional suele anticipar condiciones estables en esta época del año, con predominio de alto índice de radiación solar y escasas probabilidades de precipitaciones en San Juan, algo que ya se observa en los promedios históricos de diciembre.

Hacia la noche, el ambiente seguirá templado, con mínimas más altas de lo habitual para épocas más frescas del año y sin cambios bruscos que puedan incomodar. Las condiciones de viento se esperan leves, con predominio de brisas suaves que no alterarán significativamente la sensación térmica.

En este contexto de pleno verano austral, los sanjuaninos y quienes visitan la provincia podrán aprovechar una jornada climática agradable, ideal para actividades al aire libre. Recordá que en esta época la intensidad del sol puede ser fuerte: se recomienda usar protección solar, hidratarse con frecuencia y tomar precauciones si se desarrollan actividades prolongadas al sol.

