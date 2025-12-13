Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Luego de un sábado con mucho calor , con temperaturas que rozaron los 36 grados en San Juan , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio significativo en las condiciones del tiempo para este domingo 14 de diciembre.

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas y lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40 por ciento. El fenómeno estará acompañado por viento predominante del sector Sur y Sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 41 km/h.

Uno de los puntos a tener en cuenta serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en las primeras horas del día, manteniéndose intensas también durante la tarde. En ese tramo de la jornada, la temperatura máxima rondaría los 28 grados, marcando un alivio tras el fuerte calor del sábado.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado, menor probabilidad de precipitaciones (0 a 10 por ciento) y vientos más moderados, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 grados.