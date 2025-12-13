sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrá un marcado descenso de temperatura, con probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viento sur.jpg

Luego de un sábado con mucho calor, con temperaturas que rozaron los 36 grados en San Juan, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio significativo en las condiciones del tiempo para este domingo 14 de diciembre.

Lee además
Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
diciembre pesa
Columna

Diciembre pesa

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas y lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40 por ciento. El fenómeno estará acompañado por viento predominante del sector Sur y Sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 41 km/h.

image

Uno de los puntos a tener en cuenta serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en las primeras horas del día, manteniéndose intensas también durante la tarde. En ese tramo de la jornada, la temperatura máxima rondaría los 28 grados, marcando un alivio tras el fuerte calor del sábado.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado, menor probabilidad de precipitaciones (0 a 10 por ciento) y vientos más moderados, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 grados.

Temas
Seguí leyendo

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

La semana cerró con el dólar blue por debajo de los $1.500 en San Juan

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

Natación, Mundialito de hockey sobre patines y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

ANSES: por estas cuatro razones algunos beneficiarios no recibirán la AUH en diciembre

Navidad 2026 cambia las reglas: el color que promete abrir la puerta al dinero

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas
Ministerio Público

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Te Puede Interesar

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan
Infraestructura sanitaria

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

Por Miriam Walter
Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito
Dolor

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero: empatan sin goles
Liga Profesional

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero: empatan sin goles

El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete