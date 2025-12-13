domingo 14 de diciembre 2025

Tiempo en Chile

Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan

Desde 1993, en la región siempre se han impuesto los candidatos a presidente de este sector político. Incluso Jeannette Jara cerró su campaña allí. Por Natalia Caballero y Florencia García.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocas horas de que Chile defina a su nuevo presidente, en Coquimbo estas elecciones se viven a pleno. La región tiene una fuerte tradición: desde 1993 solo han votado candidatos a presidente de izquierda. En esta oportunidad, Jeannette Jara cerró su campaña allí y para los coquimbanos fue todo un gesto que se vivió con fervor. Del otro lado, su contendiente en la segunda vuelta es José Antonio Kast, un empresario de derecha que se perfila como favorito, concentrando la intención de voto de las regiones centrales del vecino país. El impacto que podría tener en San Juan.

Coquimbo al igual que Atacama son regiones asociadas a la izquierda y en el acto de cierre de campaña de la oficialista Jara hubo atacameños que dijeron presente. Cuando resultó electo Gabriel Boric, en el 2021, la primera región que visitó oficialmente fue Coquimbo.

En las elecciones legislativas de noviembre, Coquimbo elegía 7 diputados, de los cuales 4 reportan al oficialismo nacional (asumen en marzo). En las elecciones presidenciales de primera vuelta primero salió Jara, en segundo lugar, Franco Parisi -que quedó fuera- y en tercer lugar cerró Kast. Los votos que están en disputa en la región son los de Parisi, un hombre que definió como “mala noticia” un eventual triunfo de Kast.

Embed - Jeannette Jara on Instagram: "¡Coquimbo cerró la campaña con pura fuerza y corazón! Gracias por cada abrazo, cada palabra, cada paso juntos. ¡Ahora, a ganar!"
View this post on Instagram

Coquimbo tiene 750.000 habitantes y es una región con una fuerte presencia de estudiantes universitarios. Las principales actividades económicas de la zona son la minería, la agricultura en todo el Valle del Elqui, la pesca y el turismo (con La Serena como perla más convocante).

La integración binacional no ha sido un tema durante la campaña. Si bien Kast tiene una mayor sintonía con el gobierno del presidente Javier Milei, en Coquimbo ven con preocupación el anuncio del hombre de la ultraderecha chilena, quien anticipó fuertes recortes en la obra pública. Además, funcionarios del vecino país en off, recordaron que la baja al crédito del BID para la construcción del Túnel de Agua Negra la dio el expresidente fallecido Sebastián Piñera, asociado con los sectores más conservadores del país.

La definición será el domingo 14 de diciembre. Por un lado, Jara, candidata del Partido Comunista y abanderada de la izquierda, quien pasó a segunda vuelta en primer lugar, pero apenas por debajo del 27%. Kast, el conservador que logró el segundo puesto, arranca con una ventaja importante porque sumó el apoyo de otros candidatos de derecha y centro-derecha. Este contexto de giro a la derecha, impulsado por la preocupación de los chilenos por el crimen organizado y la delincuencia, pone en duda el lugar que ocuparán los temas de infraestructura e integración.

