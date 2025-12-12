La semana cerró con el dólar blue por debajo de los $1.500 en San Juan

El dólar blue terminó la semana en descenso en San Juan y volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los $1.500. Este viernes cerró a $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, según el portal especializado dolarsanjuan.com, luego de varias jornadas en las que la cotización paralela rondó ese nivel.
En paralelo, el dólar oficial concluyó la rueda del día a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, sin sobresaltos en el mercado formal.
En cuanto a los financieros, el dólar CCL se ubicó en $1.481,14, mientras que el MEP cerró a $1.476,69, ambos con leves movimientos respecto a la jornada previa. El dólar mayorista avanzó hasta los $1.439.
El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, terminó la jornada en $1.903,91. En el segmento de monedas extranjeras, el euro cotizó a $1.630 para la compra y $1.730 para la venta.
A nivel nacional, el cierre financiero mostró señales mixtas. Mientras los bonos soberanos en dólares registraron subas de hasta 0,5% en Wall Street, el S&P Merval en dólares profundizó su tendencia negativa y acumuló una baja semanal del 5%, en medio del impacto de las últimas licitaciones del Tesoro en pesos y en moneda extranjera.