La semana cerró con el dólar blue por debajo de los $1.500 en San Juan

El dólar blue terminó la semana en descenso en San Juan y volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los $1.500. Este viernes cerró a $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, según el portal especializado dolarsanjuan.com, luego de varias jornadas en las que la cotización paralela rondó ese nivel.

Tomá nota Natación, Mundialito de hockey sobre patines y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

En paralelo, el dólar oficial concluyó la rueda del día a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, sin sobresaltos en el mercado formal.

En cuanto a los financieros, el dólar CCL se ubicó en $1.481,14, mientras que el MEP cerró a $1.476,69, ambos con leves movimientos respecto a la jornada previa. El dólar mayorista avanzó hasta los $1.439.

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, terminó la jornada en $1.903,91. En el segmento de monedas extranjeras, el euro cotizó a $1.630 para la compra y $1.730 para la venta.

A nivel nacional, el cierre financiero mostró señales mixtas. Mientras los bonos soberanos en dólares registraron subas de hasta 0,5% en Wall Street, el S&P Merval en dólares profundizó su tendencia negativa y acumuló una baja semanal del 5%, en medio del impacto de las últimas licitaciones del Tesoro en pesos y en moneda extranjera.