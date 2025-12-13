sábado 13 de diciembre 2025

Judiciales

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados

La defensa buscaba morigerar las medidas cautelares para los imputados Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, sindicados como el autor del disparo y su cómplice, respectivamente. Dos novedades que complicaron aún más su situación procesal.

Por Juan Ortiz
diego andino andreoni futbol marquesado rivadavia baleado.jpg
diego andreoni cancha futbol rivadavia

Un giro inesperado dio esta semana la causa por el homicidio de Diego Andreoni, el joven que falleció tras dos semanas de agonía luego de ser baleado en una cancha de fútbol, en medio de una discusión que intentó evitar.

Durante la audiencia celebrada el pasado jueves, en la que la defensa buscaba morigerar las medidas cautelares para los imputados Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez —sindicados como el autor del disparo y su cómplice, respectivamente— surgieron dos novedades que complicaron aún más su situación procesal.

1765588891301-diego-andreoni-cancha-futbol-rivadavia
Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez —sindicados como el autor del disparo y su cómplice- respectivamente. Principales señalados por la muerte de Diego Andreoni tras un partido de fùbol en Rivadavia.

Por un lado, ese mismo día el fiscal del caso, Iván Grassi, sobre el pucho formalizó la acusación y pidió 15 años de prisión para Castro y 4 años para Gómez, lo que frustró la intención de sus defensores, Filomena Noriega (Castro) y César Oro (Gómez), de avanzar hacia un juicio abreviado con penas menores que pudieran permitir su excarcelación.

image
La querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados por la muerte de Diego Andreoni, Castro y Gómez.

Por el otro, desde la querella, representada por Agustín Idemi y Federico González Viola, se mostraron conformes con la pena solicitada para Castro. Sin embargo, adelantaron a Tiempo de San Juan que no aceptarán la propuesta para Gómez, ya que consideran que actuó como partícipe necesario y que, por ende, le correspondería la misma pena que al autor del disparo.

Este planteo se basa en un testimonio clave de la investigación, según el cual uno de los presentes habría asegurado que Gómez le pasó el arma a Castro, hecho que modificaría su calificación legal complicando sustancialmente su situación. Hasta ahora, el joven está señalado principalmente por haber asistido en la fuga del lugar.

image
El fiscal de Impugnación Fabrizio Medici argumentó que ambos imputados, Castro y Gómez, fueron reticentes a colaborar durante el proceso.

El fiscal de Impugnación Fabrizio Medici argumentó que ambos imputados fueron reticentes a colaborar durante el proceso y que todavía no aparecen pruebas materiales fundamentales del caso, como la ropa utilizada ese día, la motocicleta y el arma homicida. Consideró además, contario a lo que expresó la defensa, que ambos se mantuvieron prófugos de la justicia, por más de 24 horas, lo que motivó un importante despliegue policial para encontrarlos hasta que se entregaron.

Cabe recordar que la calificación legal de la causa cambió tras la muerte de Andreoni, que estuvo dos semanas en estado de salud delicado e incluso perdió una de sus piernas por complicaciones derivadas de la herida que sufrió. Medici manifestó que este hecho impide que los acusados transiten el proceso en libertad o bajo una prisión condicional.

image
La jueza de Impugnaciones, Ana Lerea, rechazó la solicitud de morigeración de la defensa de Castro y Gómez.

Sin considerar la formalización de Grassi—ya que aún no se había corrido traslado a la defensa— la jueza de Impugnaciones, Ana Lerea, rechazó la solicitud de morigeración. Atenta a este contexto, la magistrada entendió que existe un inminente peligro de fuga y resolvió que ambos continúen alojados en el Penal por dos meses más, a la espera de la inminente elevación a juicio.

Diego Andreoni recibió un disparo en medio de una pelea que intentó evitar tras un partido de futbol en Rivadavia el pasado 15 de marzo; el proyectil ingresó por el estómago, que le afectó el colon, el intestino y quedó alojado en la vértebra lumbar. Las intervenciones médicas también involucraron la amputación de una de sus piernas; finalmente falleció el 28 de ese mismo mes.

