sábado 13 de diciembre 2025

In fraganti

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio

Un joven de 21 años que días atrás había robado en un domicilio de Santa Lucía fue detenido mientras paseaba por la Fiesta departamental, tras un operativo conjunto de las comisarías 5° y 29° que permitió dar con él y secuestrar pruebas vinculadas al hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (2)

Santa Lucía, 13 de diciembre de 2025 – Lo que comenzó como una salida a la Fiesta de Santa Lucía terminó con un joven de 21 años tras las rejas. Braian Ezequiel Porco Furlani fue detenido este viernes por efectivos de la Brigada de la Comisaría 5ta y la Comisaría 29, luego de que días atrás cometiera un robo en un domicilio de la localidad, registrado por la cámara de seguridad del hogar.

image
El momento del robo.&nbsp;

El momento del robo.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles Ramón Franco e Hipólito Yrigoyen, donde los policías interceptaron al joven mientras paseaba por la zona de la celebración. Según la investigación, Porco Furlani es el hombre que aparece en las filmaciones vestido con remera gris, gorra negra y short del mismo color, manipulando los objetos sustraídos: cajones de gaseosas vacíos, una escalera de aluminio, una paleta de cerdo y una bolsa de carne.

Paralelamente, en coordinación con la Comisaría 29, se realizaron allanamientos en el Lote Hogar 26, donde se secuestró parte de la vestimenta que el detenido llevaba durante el robo.

Porco Furlani quedó alojado inicialmente en los calabozos de la Comisaría 5 y luego trasladado a la Comisaría 29, quedando a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a la espera de la audiencia que se llevará a cabo la próxima semana.

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio
