Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.

Juan Agapito Cabrera tenía 72 años y era parte del paisaje cotidiano de Ruta 40 y Calle 9, en Pocito . Quienes lo conocieron, lo recordaron como “un gran hombre que se ganaba la vida día a día vendiendo verduras ahí en ese lugar”, “honesto, trabajador y alegre”. Este viernes, a media mañana, el verdulero falleció de manera trágica en el mismo punto donde llevaba años atendiendo con su Dodge 1500 cargada de hortalizas.

La figura de Don Cabrera ya era conocida, pero hace pocos meses su imagen, de un hombre trabajador, trascendió en redes sociales. En septiembre pasado apareció inadvertidamente en un video que se volvió viral . En esas imágenes, el influencer venezolano Stheven Acosta visitaba Pocito para probar por primera vez la tradicional semita sanjuanina.

Video gentileza: TikTok sthacosta pic.twitter.com/9pMgxtCPmz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 7, 2025

Mientras el tiktoker dialogaba con Lionel, un vendedor del rubro y vecino laboral del verdulero, Cabrera caminaba detrás con sus bolsas de verdura, cumpliendo su rutina de siempre. Ese clip superó los 12 mil “me gusta” y acercó al mundo una postal auténtica de la calle 9 y Ruta 40: el pan caliente, la esquina de Pocito, y el verdulero de paso firme que trabajaba bajo el sol.

El caso

De acuerdo al informe difundido por la UFI Delitos Especiales, la víctima fatal fue Juan Agapito Cabrera, de 72 años, un conocido verdulero de la zona de Ruta 40 y Calle 9 que llevaba años trabajando en ese mismo punto de Pocito.

El siniestro ocurrió a las 9:45 de este viernes, en la intersección ya mencionada, donde intervino personal de la Comisaría 7ª. Según las primeras pericias, una Renault Kangoo -manejada por Migule Ángel Ávila, de 60 años aproximadamente- que circulaba a alta velocidad por Ruta 40 impactó desde atrás a una Toyota Hilux -conducida por Andrés Emanuel Bustos, de 34 años- detenida en el semáforo en rojo y a un Fiat Palio -con Carla Antonela Navarro Martínez, de 28 años, como conductora y Gabriel Agustín Regó Puente Dura, de 23 años, de acompañante- que aguardaba detrás. Tras el violento choque, la Kangoo salió despedida y golpeó directamente a Cabrera, que estaba en la banquina junto a su Dodge 1500, el vehículo que utilizaba para vender verduras.

El informe precisa que Cabrera murió en el lugar pese a la rápida llegada de la ambulancia. En tanto, la conductora y el acompañante del Fiat Palio fueron trasladados al Hospital Rawson, fuera de peligro, mientras que el conductor de la Hilux resultó ileso. Tanto el conductor como el acompañante de la Kangoo fueron asistidos en la escena sin necesidad de traslado.

En el lugar trabajaron División Delitos Especiales, Criminalística y los funcionarios judiciales intervinientes: el fiscal Iván Grassi, los ayudantes fiscales Pablo Orellano, y la asistente Luz Buccio. Se realizaron los estudios de rigor: inspección ocular, relevamiento fotográfico y planimétrico, entrevistas a testigos, secuestro de rodados, alcohotest y dosaje a los conductores, además de toma de muestras en la Kangoo. El cuerpo de Cabrera fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.